Garitano: "Nuestro equipo tiene argumentos para hacerle daño al Girona"

El técnico de la UD Almería, Gaizka Garitano, comparecía al mediodía después de completar este viernes la penúltima sesión antes de afrontar este domingo (16:15 horas) su debut en Montilivi en la visita al Girona. A pesar de la compleja situación en la que se encuentran los rojiblancos ante la situación clasificatoria, siendo últimos en la tabla, y las numerosas bajas por lesión que tiene el equipo. A pesar de ello, el entrenador vasco no quiso poner excusas, indicando que su conjunto "tiene argumentos para hacerle daño al Girona".

Respecto a las ausencias que tiene el conjunto indálico, en especial en la delantera, Garitano no quiso poner excusas, indicando que para dicha posición "como específicos tenemos a Marezi y Marciano, otros como Leo también pueden actuar ahí". Asimismo, también se mostró crítico con los compromisos internacionales, lamentándose de que "César Montes no juega los últimos partidos aquí porque está tocado y juega con su selección, llega ayer a la noche", si bien no quiso darle muchas más vueltas. "Ese tipo de cosas se pagan, pero estamos todos en las mismas condiciones", añadió.

¿Cómo se encuentra el equipo ante las numerosas bajas que tiene?

"Fuera de casa sí doy convocatoria. Tenemos bastantes lesionados, ya me lo encontré así cuando llegué. César Montes acaba de llegar, ver en que condiciones llegan los futbolistas para el domingo".

¿Cómo afrontan el partido del domingo ante el Girona?

"Siempre tenemos la máxima ilusión, vamos a jugar en un campo complicado ante uno de los equipos más en forma. Cuando vas el último hay que sentir esa necesidad y que no se puede dejar pasar ningún partido. Es un proceso largo, pero hay que pensar en ganar".

¿Hasta que punto le preocupan las bajas en la delantera?

"Como específicos tenemos a Marezi y Marciano, otros como Leo también pueden actuar ahí. Tenemos que comentar desde dentro los que tenemos, nos preocupamos de los que están porque son los que tienen que jugar en Girona. Nuestro equipo tiene argumentos para hacerles daño. Tenemos que comentar desde dentro los que tenemos, nos preocupamos de los que están porque son los que tienen que jugar en Girona".

¿Qué espera de su equipo en Montilivi?

"Al final que seamos competitivos es importante, que juguemos como equipo, que cuando tengamos que atacar lo hagamos todos, ser sólidos porque hemos encajado mucho. Nuestro equipo tiene argumentos para hacerles daño a ellos también. En ataque es un rival que tiene mucha tralla, ellos hacen gol con mucha facilidad".

¿Qué espera del choque del domingo y de su rival?

"El partido que esperamos es con un estilo muy definido, es un equipo que suma mucha gente en área, tiene muchas variantes, pero la principal característica es que tiene muchos futbolistas que llevan trabajando años con Míchel. Creo que podemos ganar. Vamos que tener que aumentar y dar un plus para poder ganar en campos como el del Girona. No es un trabajo de dos semanas, que el equipo vaya siendo competitivo, que ya lo ha sido. Va a ser un trabajo a medio-largo plazo".

¿Cómo están siendo estas primeras semanas al frente del equipo?

"Cuando llega un entrenador nuevo hay que ver los partidos, como llegan los jugadores, cómo se gestiona una derrota, cómo se hace grupo. He jugado casi siempre en equipos en los que iba la cosa mal. Hay que ver es el funcionamiento de cada jugador en tres semanas".

¿Le temblaría el pulso de poner de inicio a algún futbolista del filial?

"Los vamos a usar, son los que tenemos. Ramazani también puede ocupar esa posición en un momento dado. No voy a hablar ni nos quejamos de que no tenemos delanteros, estamos tranquilos por eso. Tenemos muchos jugadores que son polivalente, Robertone puede jugar de centrocampista o mediapunta. Hay jugadores que pueden jugar en diversas demarcaciones, ya veremos cuando lleguen los partidos. Ahora mismo tenemos que hacer lo que podemos".

¿Cree que es perjudicial que los futbolistas estén teniendo tanta carga de partidos?

"Creo que el trajín que llevan algunos futbolistas, el Girona tiene los mismos casos. Montes no juega los últimos partidos aquí porque está tocado y juega con su selección. Llega ayer a la noche, es lo que hay pero ese tipo de cosas se pagan. Estamos todos en las mismas condiciones".

¿Llegó a ver el último encuentro en Bilbao?

"Lo vi en Mediacoach el partido en Bilbao, son partidos que ya había visto. Es el campo el que nos delata. Lo que veáis en el campo yo soy el responsable, soy optimista y creo que vamos a hacer".

¿Cree necesario traer un refuerzo en la delantera ante las bajas de Luis Suárez y Koné?

"Claro que nos gustaría, pero en octubre es muy difícil, primero tienes que encontrar un jugador que se adapte a la categoría, entre que no es fácil hacerlo y los tiempos me imagino que no es sencillo. Nos ha coincidido mal las dos lesiones graves y los tiempos. La energía la necesitamos en los que tenemos".

¿Cree que le viene bien a su equipo que el rival todavía no le haya podido ver aún dirigir un partido al Almería?

"A Míchel le conozco, bien. Vamos a tener un estilo y el Girona va a tener el suyo. Los conocerán perfectamente, pero cada uno tiene su estilo. Nosotros tenemos nuestras virtudes y tenemos que ir ahí a tener personalidad. Vamos a ir a competir".