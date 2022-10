El almeriense Alberto Rodríguez, primer español en alcanzar el número 1 mundial

El pasado fin de semana tuvo lugar en las instalaciones del RozaRossa Family Country Club (Málaga) la tercera etapa de la Liga MAPFRE de Touchtennis, donde el almeriense Alberto Rodríguez ha sumado los puntos necesarios para convertirse en el primer español en alcanzar el número uno mundial de esta modalidad. Rodríguez lleva tan solo un año practicándolo y durante este periodo ha disputado cuatro torneos nacionales (Murcia, Alicante, Ceuta y Málaga) que le dan dado pase al número uno del mundo.

El almeriense comenzó sus andaduras con el tenis con tan solo cuatro años. Fue a los diez cuando se convirtió por primera vez campeón de Andalucía benjamín y posteriormente en las categorías consecutivas hasta lograr el absoluto de Andalucía. Ha disputado torneos ITF Junior por diferentes países hasta que dio el salto a torneos ATP, donde consiguió 6 puntos ATP y logró la posición 1.051 del mundo.

"Empecé a jugar a este deporte porque vi videos en internet y me parecía divertidísimo. Cuando me enteré que en España había un circuito no lo dudé ni un segundo: me puse a entrenar y a competir", comenta Rodríguez, que perdió la final del torneo malagueño ante el vallisoletano Alberto Santos (5-3, 4-1 y 5-3).