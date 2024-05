Dos almerienses lucharán por ascender a Segunda con el Ceuta

Tan solo una jornada resta para llegar a la conclusión del campeonato en Primera RFEF y lo hace conociéndose que otros dos almerienses disputará el play off de ascenso a Segunda División. Si el meta Carlos Marín había certificado su billete con el Córdoba semanas atrás, ahora se le unen Dani Romera y Jota López. Ambos futbolistas lucharán subir a la categoría de plata con el Ceuta después de que el pasado fin de semana el conjunto de la ciudad autónoma sellase su clasificación.

Los ceutíes consiguieron golear el pasado domingo al filial del Atlético de Madrid en el Alfonso Murube y sellar su presencia en el play off después de que no ganasen ni el Real Murcia ni el Recreativo de Huelva, sus inmediatos perseguidores. Y además lo hizo con un gol del almeriense Dani Romera, si bien pudieron ser dos si llega a meter esa pena máxima que estrelló en el travesaño, así como otro de un ex de la UDA como Rodri Ríos.

De esta manera, ya se conocen los cuatro equipos del grupo II de Primera RFEF que buscarán el ascenso al fútbol profesional cuando todavía resta una fecha para concluir el curso regular en la categoría de bronce. Play off de ascenso a Segunda División que el conjunto dirigido por José Juan Romero disputará por primera vez cuando cumple su segunda temporada en la categoría de bronce del fútbol español. Hito que difícilmente olvidarán en la ciudad autónoma.

Si bien el cañero Dani Romera y el veratense Jota López son los únicos futbolistas almerienses del conjunto caballa, en sus filas también militan viejos conocidos de los dos principales equipos de la provincia almeriense. Son los casos del lateral diestro Fran Rodríguez y del delantero Rodri Ríos, quienes llegaron a pasar por la UD Almería, así como del central Lolo González, quien formara parte del Poli El Ejido cuando todavía se denominaba CD El Ejido 2012 en la extinta Segunda División B.

Ambos futbolistas almerienses han contado con minutos a lo largo de la temporada, si bien de manera dispar en cuanto a las veces que lo han hecho partiendo desde el once inicial. Durante el presente curso, Dani Romera, quien llegara al conjunto ceutí este pasado mercado estival sobre la bocina, ha disputado un total de veintitrés encuentros, de los cuales tan solo en cinco han sido como titular. Asimismo, ha conseguido anotar tres tantos hasta la fecha en lo que va de curso.

Algo de mayor participación ha tenido el extremo Jota López, quien cumple su segunda temporada en el equipo de la ciudad autónoma si bien su llegada tuvo lugar en un principio para su filial y rápidamente acabó dando el salto al primer equipo. Formado principalmente en el Vera antes de incorporarse a la cantera del Cádiz, donde llegó a militar en su filial, esta temporada ha disputado veinticinco partidos. Catorce de los cuales han sido como titular y llegando a anotar dos goles en su segundo curso en la categoría de bronce a sus veintiún años.

Por su parte, Lolo González, quien fuera jugador del Poli El Ejido durante la temporada 2017-18, ha sido una de las piezas claves para el técnico del conjunto ceutí en el eje de la zaga. Buena prueba de ello dan los 32 encuentros disputados por el gaditano a lo largo del curso. También un papel destacado ha estado teniendo Rodri Ríos, quien llegara jugar con la UD Almería en Primera División en la campaña 2013-14, desde su llegada en el mercado invernal procedente del Real Murcia. Hasta dieciséis partidos, quince de ellos saliendo de inicio, ha jugado con el conjunto ceutí, habiendo marcado siete tantos con su actual equipo que se unen a los cuatro anotados con los pimentoneros.

Mientras, otro jugador con pasado rojiblanco como es el lateral diestro Fran Rodríguez, quien cumple su primer año en el Ceuta tras llegar durante el pasado verano procedente de Unionistas, ha disputado veintidós duelos en el presente curso. Asimismo, el granadino, quien pasara por la UD Almería durante las temporadas 2017-18 y 2018-19, ha jugado diecisiete de ellos partiendo como titular y ha logrado anotar un tanto durante esta campaña en la categoría de bronce.