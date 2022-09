Un amistoso que siempre recordarán Jesús y Lucía

Bastan apenas unos minutos de conversación con Jesús Gómez para darse cuenta de que es un tipo peculiar, seguramente de los que levanten el ánimo y saquen la sonrisa en un vestuario tras una derrota. El guardameta del Inagroup El Ejido fue el protagonista en el amistoso de anoche ante el Betis (victoria por 6-1). En los prolegómenos del partido de presentación celeste pidió matrimonio a Lucía, su novia de toda la vida, que para nada podía esperar ese momento.

"Un directivo llamó a todas las novias con la excusa de hacer unas fotos de cada jugador con ellas. Todos lo sabían menos a ella, eran mis cómplices", relata el ubetense, que tiró los nervios a la basura después del sorteo inicial. "Le entregué el balón y en el balón ponía un papel que ponía '¿quieres casarte conmigo?'. Hinqué la rodilla y le saqué el anillo y el ramo", continúa el jiennense entre risas.

José Esrich le dio el visto bueno al ser amistoso y no encuentro oficial, aprovechando Jesús que aún están de pretemporada. "Lo hice en El Ejido porque es un sitio importante para mí y decidí hacerlo aquí y no en otro sitio. El fútbol es nuestra vida. Lucía va y viene de Jaén y siempre me ha apoyado. Por eso decidí hacerlo en un partido", explica el arquero que lleva nueve años de relación con la que será su futura esposa cuando acabe la temporada.

Con el debut liguero ante el Peñíscola a la vuelta de la esquina, Jesús ya tiene la mente puesta en el balón. "Va a ser una temporada complicada porque Segunda se ha puesto muy dura. Nuestro objetivo una vez ya estar salvados es entrar en la promoción de ascenso", comenta el jiennense, que cumple su cuarta temporada en el poniente almeriense, tras defender la elástica ejidense en la 18-19, 20-21 y 21-22.