Safa, el regreso de un histórico

Por las pistas de la Safa era habitual ver pasar en la década de los 90 a las grandes figuras del baloncesto provincial, reunidas en torno a la gran fiesta que eran las 24 Horas de Baloncesto. También eran un lugar de referencia para el fútbol-sala, con equipos del club dominando las competiciones municipales. Casi siempre en torno a una barra con la que se recaudaban fondos para las actividades del club o el viaje de estudios de turno de los alumnos.

Los jóvenes que entonces ‘tiraban’ del club hoy son padres de familia pero no han perdido su vinculación con el centro ni con las nuevas generaciones. De hecho, aquella ‘vieja guardia’ de la Safa no ha dudado en sumarse al nuevo proyecto encabezado por una nueva hornada de antiguos alumnos o exjugadores de los equipos del colegio, con Manu García tomando las riendas como presidente del renacido Club Deportivo Safa, un club histórico de la capital almeriense que ha tenido la valentía de dar un paso al frente para volver a la primera línea a pesar de los tiempos que corren.

Este verano, Manu García mantenía una reunión con Luis López, director de las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia desde hace once años. En esa conversación surgió la posibilidad de volver a poner en marcha el club con el primero de ellos al frente del mismo. “Se me pusieron los pelos de punta. Yo he estudiado y me he criado en la Safa, no la he abandonado nunca y en todos los años que llevo ligado al baloncesto siempre he tenido equipos federados y de escuela aquí; me gustaba estar aquí, en mi casa”, explica el presidente.

'Históricos' de la Safa En la Directiva que encabeza Manu García hay varios integrantes de la ‘vieja guardia’

Acto seguido, se puso en contacto con antiguos alumnos y exjugadores de los equipos para que se sumaran al proyecto y así fueron llegando Alberto Puentes, Alba García, Lucía Campos y Jesús Galdeano, con quienes forma el nuevo quinteto inicial de entrenadores, respaldados por una Junta Directiva a la que han vuelto algunos de los de antaño: “Si hablamos de baloncesto en Safa vienen nombres como Carlos Montes, Nacho García, Ricardo Campos, Davinia Portero, Encarni Alonso... Si hay un Club Safa, ellos tenían que estar presentes de alguna u otra forma”, cuenta.

“Cuando empecé como director hace once años ya se había perdido el Club Safa. Quería retomarlo, pero no se había podido por las circunstancias”, reconoce, por su parte, Luis López, quien en aquella charla con Manu García vio “una oportunidad importante de volver a lo que era Safa, un referente en el deporte almeriense”.

El reto es difícil, sobre todo teniendo en cuenta que las condiciones, en estos momentos, no son las ideales para la práctica deportiva. El proyecto pasa por empezar desde la base para ir creando ramas de escuelas y equipos federados, ir creciendo poco a poco “y lo que nos permita la COVID este primer año”, cuenta Manu. Porque, como en el resto de trabajos, “todo cambia día a día y vamos innovando y teniendo planes por si tenemos que cambiar la planificación”. Por ahora, han celebrado unas jornadas de puertas abiertas y la próxima semana comienzan un campus con participación limitada a 20 jugadores cuyas plazas están ya prácticamente cubiertas. Todo ello pese a la COVID y a las vacaciones de agosto.

La Safa vuelve “para fomentar el baloncesto de ahora pero con los valores de siempre, que creemos que se están perdiendo por la competición: esfuerzo, superación sacrificio, inclusividad. Tenemos muy buenos entrenadores que son además muy buenas personas, porque no solo buscamos formar a nivel deportivo, sino también a nivel personal. Nuestras puertas están abiertas para todos los que quieran practicar baloncesto”, sentencia sobre la bocina.