Bruno Iribarne: "Tenía ganas de unirme a la pretemporada con el primer equipo"

El guardameta almeriense Bruno Iribarne es uno más en el stage de pretemporada que está realizando la UD Almería en la localidad malagueña de Benahavís cuando tan solo le restan unas semanas para cumplir los 19 años. Tras pasar prácticamente tan solo una semana desde que puso fin a su participación en el Europeo sub-19 con la selección española, el meta se ha sumado a la lista de jugadores de los que dispone Vicente Moreno en este periodo de preparación. En declaraciones a los medios del club ha señalado que "tenía ganas de unirse a la pretemporada del primer equipo", reconociendo una vez más que "le gustaría debutar con el Almería en Primera División".

Llamado a realizar la pretemporada con el primer equipo con tan solo 18 años, ¿cuáles están siendo tus sensaciones? Siempre has dicho que tu sueño sería jugar en Primera con la UD Almería.

"Tengo mucha alegría de poder estar aquí con todos los compañeros para poder entrenar y aprender de ellos. Yo siempre estoy a disposición del entrenador y está claro que me gustaría debutar con el Almería en Primera División y cuando llegue lo cogeré con muchas ganas".

Vienes de jugar el Europeo sub-19 después de una dura temporada con el juvenil División de Honor, viniendo casi sin vacaciones. ¿Has podido llegar a desconectar?

"Siempre es bueno tener pocas vacaciones porque es señal de que se juega un play off o con la selección. Sí he podido desconectar lo justo porque también tenía ganas de unirme porque ya había empezado la pretemporada del primer equipo y aquí estamos".

¿Cómo valoras la histórica pasada temporada con el juvenil División de Honor, así como tu participación con la selección?

"Pienso que todo pasa por algo y es una lástima, teníamos muy buen equipo tanto con el juvenil como con la selección. Nos faltó lo último, pero estoy muy contento tanto colectivamente como individualmente por todo lo conseguido".

¿Qué te parecen los elogios por tu actuación en el Europeo sub-19 a pesar de perder en semifinales?

"Siempre agradecido a la gente que tiene palabras hacia mí ya sean buenas o malas, pero sí me gusta saber lo que opina la gente".

Ya te estamos viendo incluso en el comedor sentado con Fernando.

"Siempre es bastante cercano conmigo, me intenta transmitir seguridad y confianza. Se ha sentado a mi lado y yo encantado".

¿Has tenido tiempo de hablar ya con Vicente Moreno?

"Al llegar el domingo que fui a tratarme al Estadio estuve hablando con él en su despacho y con el cuerpo técnico y bastante bien. Me comentó que le había gustado mi trayectoria en la Euro y que estaba esperando a que me uniese a entrenar con él".

¿Cambia mucho entrenar con un equipo de Primera División con respecto a lo que estás acostumbrado?

"Está claro, siempre hay un nivel superior de exigencia cuando subes a entrenar con la primera plantilla porque quieres dar lo máximo para quedarte, para gustarle al entrenador. Es algo normal, pero que a la vez gusta".

Todo parece que pasarás al filial y estarás en dinámica con la primera plantilla.

"Soy un jugador de club, lo que me digan lo voy a cumplir. Si se dan esas situaciones yo voy a estar encantado de poder ayudar al primer equipo sea entrenando o sea jugando y con el filial igual sea jugando o entrenando".

Imagino que siempre es positivo estar con profesionales como Fernando o Mariño.

"Son dos fenómenos porteros y siempre que se entrena con gente que tiene más experiencia que tú tienes que fijarte y aprender sobre todo de ellos y ya aplicarlo a tus conceptos".

¿Quiénes han sido tus referentes?

"Veo mucho fútbol, me gustan los porteros de la Premier, me gusta Ter Stegen del Barcelona. Soy un portero que le gusta ver diferentes estilos, no me disgustan".

¿Cómo te definirías deportivamente?

"Un portero seguro en portería, con buen balón aéreo, con buen desplazamiento largo, rápido en el uno contra uno. Me definiría como un portero bastante completo".

Esos argumentos lo has expuesto con la selección y tienes un peso específico dentro del club.

"A la mayoría de los compañeros los conocía de haber ido con ellos a torneos con las inferiores de la selección y ya el grupo estaba hecho. Me siento bastante cómodo en el grupo y nos lo pasábamos bien".

¿La importancia en la selección española sub-19 te puede valer para este salto que das ahora?

"Espero que este salto en el club vaya bien, vaya lo mejor posible y que sea lo mejor para todos y espero a medio plazo acabar jugando en Primera División".