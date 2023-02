Bruno Iribarne: "Mi sueño es jugar con el Almería en Primera División"

Tan solo trece días son los que separan las fechas de nacimiento de Gavi (5-08-2004, Los Palacios y Villafranca), integrante del primer equipo del FC Barcelona ya con todas las de la ley, y de Bruno Iribarne (18-08-2004, Almería), una de las grandes figuras del Almería de Alberto Lasarte y que este pasado lunes recibía la llamada de la selección española sub-19, cuyo testigo ha recogido José Lana tras pasar Santi Denia a la sub-21, para un doble amistoso contra Noruega en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Compañeros en las categorías inferiores de la selección española, el primero de ellos debutó el 29 de agosto de 2021 en la Liga Santander cuando todavía era juvenil de segundo año. Mientras, el meta almeriense, que este pasado verano regresó a la UDA tras su paso por 'La Fábrica', sueña con hacerlo en un futuro en la portería del equipo de su tierra que ahora defiende Fernando Martínez, tal como reconoce en la conversación mantenida con este diario a escasos metros de una de las porterías del Francisco Pomedio, su hábitat natural. Pero lo primero es el transcendental encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil que los de Alberto Lasarte tienen este miércoles en Gran Canaria ante la UD Las Palmas.

Tras dejar en el camino al Elche, en dieciseisavos, y al Alavés, en octavos, los rojiblancos quieren repetir machada. Los almerienses, que viajan hasta Gran Canaria para medirse a la UD Las Palmas en cuartos de final, realizan su primer desplazamiento en esta Copa del Rey después de haber disputado en el Francisco Pomedio de Huércal de Almería las dos rondas anteriores, con un espectacular ambiente en ambas ocasiones, y de vencer (2-1) al Calavera en la última jornada liguera.

Nieto de Pedro Iribarne, quien fuera central del Hispania en los años sesenta, su figura ha sido una pieza clave en su incipiente carrera. "Mi abuelo desde chico le gustó que me decantara por el fútbol, siempre me dijo que hiciera lo que quisiera, a mí me gustaba y seguí sus pasos", relata Bruno mientras observa una foto en la que aparece su abuelo en el libro 'Relatos rojiblancos' de Ángel Acién, periodista de Canal Sur.

El meta, que llegó a la portería porque un día un compañero tuvo una lesión, no tuvo dudas en regresar a casa cuando Joao Gonçalves y Alberto Lasarte le presentaron el proyecto de este juvenil, admitiendo que tardó "cero coma en volver". Después pasar parte de su adolescencia en la cantera blanca, Bruno afirma que dicha "etapa le ha servido mucho para crecer futbolísticamente y personalmente".

Una época de su vida que este diario trató de evocar, mostrándole un mensaje de Diego Nogales, quien fuera uno de sus primeros entrenadores en la capital de España. "Empezó como segundo entrenador con Raúl en mi primer año y tras la vacante de Álvaro Benito, subió Raúl al juvenil B y se quedó Diego con nosotros. Tengo grandes recuerdos de los meses que estuvimos con él y es un gran profesional y muy buena persona", rememora sobre esta etapa.

"El secreto es que trabajamos todos por igual. Respetamos a todos los rivales ya sea el último o el segundo que nos persigue"

Pero lo realmente importante es la inminente eliminatoria copera y el espectacular año que están realizando a las órdenes de Alberto Lasarte, de quien manifiesta que "es el líder del equipo" y que "gracias, en parte, a cómo es con ellos llevan esta espectacular racha". Sobre ello, Bruno considera que "el secreto está en trabajar todos por igual, respetamos a todos los rivales ya sea el último o el segundo que nos persigue".

Así, para el guardameta del conjunto rojiblanco es fundamental continuar "trabajando y confiando en las claves que tenemos que seguir para llegar al objetivo", cuya meta más próxima pasa por eliminar este miércoles a la UD Las Palmas en los cuartos de final de la Copa del Rey, en la que los almerienses quieren seguir haciendo historia.

Es innegable que a Bruno le hubiera gustado volver a sentir el apoyo de la parroquia rojiblanca como ya pudieron disfrutar en las anteriores eliminatorias. Pero respecto a ello, considera que "son circunstancias que se dan en el fútbol, es un partido más. Tenemos que ir a ganar allí y volver a por el próximo partido".

Una competición de la que asegura que "es especial jugar la Copa siendo el Almería, que nunca antes había pasado esto (estar a un paso de disputar la final a cuatro)", añadiendo que lo tienen que "llevar dentro de la normalidad porque la Copa tarde o temprano se acaba". Pero este Almería no quiere que llegue este miércoles a su fin, ya que los integrantes del equipo de Lasarte desean bordar con letras doradas sus nombres en la historia del club indálico.

El meta Bruno es tan de esta UD Almería que afirma "tener que ver los partidos del conjunto rojiblanco en casa porque lo vive mucho". Es por ello que, al igual que el resto de sus compañeros, no se pone límites en este histórico curso, explicando que "cuando llegó le dije a Alberto (Lasarte) que quería pelear por todo" y que "desde el principio quería a llegar a lo máximo". Algo que reafirma al asegurar que "pueden llegar donde quieran, mientras sigan trabajando todos como hasta ahora". Y es que el portero almeriense no duda ni un segundo en decir que "no tienen miedo a nada ni a nadie".

Por otra parte, Iribarne todavía recuerda el histórico Campeonato de Andalucía que levantó en 2018 siendo protagonista en las tandas de penaltis vividas en semifinales y en la gran final antes de marcharse al Real Madrid. En aquel equipo, entre otros, estaba su ahora de nuevo compañero Younes, quien este pasado verano también regresara a la UDA, o el ahora jugador del filial del Alavés Tomás Mendes, de quien comenta que "es muy amigo suyo" y que "siempre que bajan de Vitoria están juntos" después de que este diario le mostrara un vídeo del centrocampista babazorro en el que le dedicaba unas palabras.

Para terminar, como a este joven guardameta de 18 años le gustan los retos, acepta de primeras la propuesta de Diario de Almería de meter en un sobre, perfectamente custodiado, un papel con una promesa a cumplir si logran alzar esta histórica Copa del Rey.