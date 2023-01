Lasarte: "El nivel competitivo que demuestran mis jugadores no es propio de su edad"

Alberto Lasarte es uno de los nombres de moda en el deporte ya no sólo provincial, sino nacional al comandar a un Almería que busca hacer historia. El propio técnico da valor a lo conseguido ayer miércoles por los suyos en los octavos de final de la Copa del Rey Juvenil: "Esto es historia. No recuerdo un equipo de Almería que sea capaz de plantarle cara a todos los equipos de España. Era un orgullo que nos diesen favoritos en las previas". Al igual que ante el Elche en dieciseisavos, frente al conjunto vasco, los rojiblancos salieron a arrasar y en los primeros minutos ya iban por delante en el marcador: "Nuestra premisa era salir el primer cuarto de hora arriba fuertes, sacando los dientes. Un rival que no conoce el campo y que ha tenido un desplazamiento tan largo necesita los primeros minutos tener sensaciones. Conseguimos desactivarlos".

Lasarte destaca la personalidad de los Rachad, Peña y compañía, a quienes es difícil tumbarlos: "Una de las características del equipo es que siempre está de pie. En estas categorías te someten y sometes, pasas diferentes fases, pero lo importante es estar de pie. La gente que entra desde el banquillo se conecta rápido, algo que es complicado". También pone en valor lo logrado visto lo ocurrido en otras eliminatorias: "El Málaga, que va quinto en nuestra liga y que aquí perdió 3-1, ganó en el campo del Barcelona. El Madrid sufrió. El Betis, que es el gran equipo del grupo IV, cayó en su casa... En este torneo hay que competir muy bien y el Almería lo está haciendo. Tenemos jugadores cuidados por el club, ojalá podamos verlos en el fútbol profesional. Van creciendo a pasos agigantados y el nivel competitivo que demuestran no es propio de su edad".

El técnico almeriense lamenta algunos errores que provocaron que sufriesen durante parte del primer acto: "Nos enfrentamos a un gran equipo, con una propuesta combinativa y grandes jugadores. Hemos jugado nuestras cartas, saliendo a partir del robo, lo que mejor se nos da. En la primera parte metimos el gol pronto y ellos cogen el control. Tuvimos un par de errores, que nos hicieron sufrir. Al final de la primera mitad cogimos el tempo del partido y metimos otro gol. A la segunda salimos muy bien, fue una pena el gol faltando quince minutos, lo que ha hecho que nos pongamos nerviosos faltándonos fuerzas. Como es lógico, sufrimos en los últimos minutos. Si hubiésemos hecho el 3-0, el guion hubiese sido otro".

Sin mojarse sobre posibles rivales, Lasarte espera que los cuartos de final, también a partido único, se jueguen en Huércal de Almería: "Hay que seguir compitiendo como lo estamos haciendo. Ojalá volvamos a jugar en casa. Necesitábamos el apoyo de la gente y han apretado en los últimos minutos, algo que agradecemos. Ya todos los equipos que quedan son fuertes, esperemos jugar en casa". El sorteo, puro será este jueves, a las 16:30 horas, en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. En el bombo, además del Almería, estarán el Deportivo, Sporting, Real Madrid, Valencia, Athletic, Las Palmas, Málaga y Villarreal. Cada encuentro se jugará en el campo de la bola que salga en primer lugar. El sorteo se puede seguir en el canal de Youtube de la Real Federación Española de Fútbol. Las eliminatorias se disputarán el 15 de febrero.