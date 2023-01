El Almería juvenil aspira a todo

Alberto Lasarte sabe que tiene una de las mejores camadas que ha habido nunca en la cantera rojiblanca (con permiso de los Joaquín Fernández y compañía dirigidos por Juan Carlos Cintas) y aunque su discurso público es el de centrarse únicamente en el siguiente partido, en el vestuario del juvenil A del Almería son conscientes de que pueden hacer historia visto el potencial que atesoran. Los rojiblancos lideran el dificilísimo grupo IV de División de Honor, con 47 puntos, procedentes de una quincena de triunfos, dos igualadas y una derrota, con 47 dianas a favor y 16 en contra. De los 114 equipos que componen la máxima categoría de juveniles, sólo el Real Madrid, el Atlético, Las Palmas y el Valencia presentan mejores números que los almerienses.

Los dos equipos madrileños se disputan el liderato del grupo V. Los blancos, invictos, tienen 44 puntos gracias a catorce victorias y dos empates (62 dianas a favor y ocho en contra), si bien han jugado dos encuentros menos que un Almería que está en el único grupo en el que hay 18 equipos. Así, la media de puntos por partido del Real Madrid es de 2'75 por los 2'61 del Almería. En 2'62 está el Atlético, con trece triunfos y tres empates (42 tantos anotados y siete encajados). El grupo VI lo lidera Las Palmas, que cuenta sus 16 partidos por triunfos (44 goles a favor y siete en contra). Sin restarle méritos a los amarillos, el nivel de los rivales de la comunidad canaria no es el mismo que el del resto de grupos. Y en el VII el Valencia presenta un promedio de 2'81 puntos por encuentro tras ganar 15 encuentros (sólo una derrota, con 52 dianas marcadas y once recibidas).

Los rojiblancos confían en pasar el próximo miércoles por primera vez a cuartos de final de la Copa del Rey en su tercera participación en octavos

El Almería se codea con los más grandes y ahora tiene dos frentes interesantísimos abiertos: la liga y la Copa del Rey. Y tópicos al margen, el de este domingo (12:00 horas) sí es un partido clave, visitando a un Sevilla que es tercero, siete puntos por debajo de los almerienses. El conjunto hispalense aún no ha perdido en liga, es el único equipo que venció al Almería (2-3 en la segunda jornada). Un triunfo visitante dejaría a los sevillanos fuera de la disputa de la liga, reduciéndose a cosa de dos, jugándosela con el Real Betis. Para más inri, el Sevilla no aceptó la petición de la UDA de jugar el viernes o el sábado para que el cuadro indálico tuviese más tiempo a pesar de que en septiembre el Almería accedió a toda propuesta hispalense. De ahí que la motivación para los de Lasarte no pueda ser máxima.

El líder de cada grupo (y el segundo mejor) participa en la Copa de Campeones, que se celebrará del 10 al 21 de mayo. De ahí saldrá el campeón de España de juveniles. El sorteo es puro y todos los encuentros se disputan a partido único, jugándose las semifinales y la final en una misma sede. El Almería nunca la ha disputado, aunque en el ejercicio 09-10 se quedó a las puertas. El equipo entrenado por aquel entonces por Ibán Andrés se dejó la primera posición en la última jornada, perdiendo 0-2 en Viator frente al Real Betis, que debía vencer para acabar como líder (el empate valía a los rojiblancos). Trece años después almerienses y béticos reeditan esa bonita disputa.

El campeón de España participa en la UEFA Youth League, la Champions de juveniles. En la misma hay dos rutas, la de Liga de Campeones de la UEFA y la de campeones. En la primera son exactamente los mismos ocho grupos que en la competición de sénior, siendo el calendario idéntico al último. En la segunda ruta, los campeones de cada país juegan dos vueltas a ida y vuelta antes de entrar en dieciseisavos de final, donde esperan los segundos de cada grupo de la otra ruta (el primero entra directamente en octavos). Los dieciseisavos son a partido único en el campo del clasificado en la ruta de campeones. El resto de rondas también se juegan a un único encuentro, celebrándose las semifinales y final en una misma sede. Sería un auténtico logro que el Almería llegase a la UEFA Youth League, pero todo es posible con una plantilla con jugadores de la calidad de Rachad (el murciano se estrenó ayer como goleador de la sub-18 española).

Después de la cita del domingo en tierras sevillanas, el Almería recibirá el miércoles (19:00 horas) al Alavés en Huércal de Almería los octavos de final de la Copa del Rey después de cargarse hace dos semanas al Elche. Tras la pandemia todas las eliminatorias son a partido único, buscando la UDA clasificarse por primera vez para los cuartos de final después de caer en octavos en 2010 y 2014 frente al Espanyol y Levante, respectivamente (antes la primera ronda era octavos y no dieciseisavos).