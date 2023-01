Rachad no da ninguna opción al Elche (2-1)

Fue un gran día por dos motivos: el Almería logró el primer triunfo de su historia en Copa del Rey y lo hizo en una tarde espectacular en Huércal de Almería, una tarde con un sabor añejo de fútbol de hace dos décadas. Una pequeña pizarra blanca de supermercado colocada en la puerta indicaba el lleno, quedándose decenas de aficionados en la puerta, estando el campo prácticamente lleno desde media hora antes del inicio. Los locales no fallaron, mostraron una notable personalidad y mucha madurez, y en ningún momento les pudo la presión de tener la etiqueta de favorito ante un millar de espectadores.

Desde un primer momento el Almería mandó con balón. El Elche fue valiente, presionando alto a pesar de los riesgos que ello suponía ante un equipo como el de Lasarte, con jugadores que se disfrazan de aviones como espacios. A los ocho minutos los rojiblancos pidieron penalti tras una mano visitante dentro del área de penalti previa acción individual de Fede Oliva. En la siguiente jugada Rachad impuso su superioridad comiéndole la tostada a los centrales ilicitanos, errando ambos para que el ariete se quedase solo ante Quirant y lo sortease con una tremenda facilidad.

Se le puso el partido cuesta abajo al Almería tras el gol. Avisaba Lasarte en la previa que era fundamental anotar primero al destacar más el Elche por sus transiciones defensa-ataque que por tener que atacar mediante la posesión del esférico. Les bastaba entonces a los rojiblancos con un juego más directo y buscar la segunda jugada, con lo que ello supone teniendo a jugadores como Fede Oliva, Younes o Rachad. Con el paso de los minutos el Elche fue ganando metros, radicando la duda de si se trataba de méritos propios o de una invitación por parte del Almería para generar espacios detrás de la zaga ilicitana.

El cuadro almeriense pisaba área con facilidad, mientras que el ilicitano no llegó a disparar entre los tres palos en todo el primer acto. En el 18' Marsu la mandó al travesaño tras un genial centro de Rachad y pasada la hora de juego el graderío llegó a cantar otro gol en un libre directo de Younes que se fue por poco. También la tuvo el Almería en una jugada en la que el balón se envenenó, sacándola Fran bajo la línea de meta.

El encuentro quedó prácticamente sentenciado pasada la hora de juego en una acción muy protestada por los visitantes. Le llegó el balón a Rachad tras un tiro de Fede Oliva y Rachad sacó su olfato goleador a pasear: disparó al palo derecho de Quirant y en el rechace no perdonó, quejándose los jugadores del Elche de un supuesto fuera de juego, pero Navarrete Sánchez entendió que la posición era correcta al haber dado el balón en un defensa ilicitano.

Los últimos 25 minutos no tuvieron apenas historia. El Elche lo intentó, pero se topó con un buen y práctico Almería, llegando su primer disparo entre los tres palos en el 64' con un remate de Carbonell. De hecho, estuvo más cerca el 3-0 que el 2-1, con los almerienses disfrutando al tener tantos espacios para transitar no llegando el tercero porque directamente no hacía falta. Eso sí, llegó a sufrir en un par de jugadas en el tiempo extra al recortar distancias Corco en el descuento. Cumplió con nota el Almería para superar la primera ronda de la Copa del Rey tras lograr el primer triunfo de la entidad en el torneo copero en el que fue su quinto partido y tercera participación. Ahora espera ronda en unos octavos que volverá a celebrarse en tierras almerienses al contar con el factor campo.