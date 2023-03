David Cabello: "Nos quedan ocho finales"

El técnico del Poli El Ejido valoraba de manera positiva el partido de su equipo después de haber logrado un triunfo ante el Xerez que le permite volver a puestos de permanencia. A pesar de "haber ganado tres puntos valiosos", David Cabello insistía en que "quedan ocho finales". De esta manera, el entrenador del conjunto celeste recalcaba que ya hay que "pensar en el Vélez que va a ser otro partido muy complicado", tratándose de otro encuentro clave en la lucha por la salvación en esta Segunda RFEF.

Tres puntos vitales: "Creo que hemos hecho una muy buena primera parte. Tenemos que tener en cuenta que no es fácil jugar cada partido como una final. Hoy hemos conseguido tres puntos, evidentemente, pero en esa primera parte creo que hemos sido merecedores de irnos con el marcador a favor porque hemos tenido ocasiones bastante claras donde su portero ha estado acertado y donde no hemos conseguido perforar esa portería cuando creo que éramos merecedores. En esa segunda parte igual, creo que el equipo ha venido haciendo muy buen trabajo, hemos llevado a cabo el plan que teníamos previsto, los chicos lo han entendido y la verdad que hemos estado bastante bien. Hemos conseguido ese gol y ha sido otro partido".

Lectura del partido: "Al final ha habido miedo a ganar, algo comprensible en un equipo. Se ha vuelto loco todo el partido, ellos han introducido algún cambio, no nos ha beneficiado muchas veces. Muchas veces dices no quieres un resultado a favor, por supuesto, pero para lo que nosotros buscamos se nos ha vuelto el partido muy loco, un equipo muy largo cuando estábamos muy juntos, donde prácticamente ellos ante alguna acción, evidentemente como es un equipo con talento en muchos de esos jugadores y sabíamos de la dificultad que tenía el partido. Después del gol hemos recibido ese empate, nos hemos vuelto locos, hemos intentado introducir cambios. Queríamos esa calma que no hemos tenido, al final hemos encontrado esa acción al final con Juancho que ha sido penalti y David ha tenido el acierto del gol, que buscábamos, que queríamos y que nos hemos llevado tres puntos importantes, el gol average ante un equipo que va a luchar con nosotros hasta el final porque sabemos que no van a bajar los brazos por las personas que lo dirigen, porque su afición va a estar ahí con ellos. Tres puntos muy importantes".

Sufrimiento: "El plan de partido lo hemos llevado a cabo. El tema ha sido que ha habido un momento en esa segunda parte que al introducir ellos cambios y demás, y un par de transiciones que queríamos ir a por el segundo, pero que hay que hacerlo con muchísima más cabeza y más en este tipo de partidos, donde hay tantísimo en juego, donde la cabeza hay que mantenerla fría, hay que saber jugar. Hay juventud en el equipo y esas ansias o esas ganas de querer conseguir los tres puntos super valiosos nos han hecho cometer algún error y nos tiene que servir de experiencia porque los ochos partidos que nos quedan son ocho finales. Ocho finales donde en todos va a haber puntos importantísimos, donde todo el mundo se juega muchísimo y nosotros tenemos que intentar saber jugar con el marcador a favor porque no podemos volvernos locos, ni que se nos parta el partido y más cuando el rival prácticamente quitando una acción en la primera parte no nos había prácticamente hecho daño":

De final en final: "Hemos ganado tres puntos valiosos, que eran los que estaban en juego, los hemos sacado y ahora a pensar en el Vélez que va a ser otro partido muy complicado. Un campo de unas dimensiones reducidas, una hierba que aunque nosotros estemos acostumbrado a ello dificulta llevar a cabo lo que queremos, con un buen ambiente que suele haber en Vélez y va a ser un partido disputado donde dos equipos que quieren salir de esta zona baja y que si gana uno o gana otro puede poner tierra de por medio. Es lo que vamos a intentar, sacar tres puntos valiosos en Vélez y ese tiene que ser nuestro próximo objetivo durante la semana, llegar en las mejores condiciones, intentar llegar con todo el mundo disponible porque por desgracia en estas últimas fechas cuando hablamos de que todo está bien hay lesiones, imprevistos como el de Escardó, como el de Cristian y veremos si para esta semana podemos contar con ellos. Esperemos que sí".

Estado físico: "Me preocupa la situación física de toda mi plantilla. Son jugadores importantes, pero como lo son Danylo, como lo son Caio, como es Juancho. Ha habido una exigencia importante porque al final esa tensión te lleva a no estar suelto. Sabíamos lo que había en juego, ha habido un equipo enfrente que nos ha exigido muchísimo. Ha habido golpes, esperemos que no haya problemas a lo largo de la semana y que podamos estar como decía anteriormente todos disponibles para afrontar otra final que es la que vamos a tener el próximo domingo en Vélez-Málaga".

Afición: "Nuestra afición qué te voy a decir de ella, si ya la conocemos, ya hablamos en muchísimas ocasiones. Está a nuestro lado, están con los chicos, no paran de animar, no paran de cantar, no paran de alguna manera de pegarnos ese empujón que desde el terreno de juego los chavales lo agradecen enormemente. Es un grupo humano donde se están dejando la vida en intentar sacar este proyecto. No hace falta volver a repetir mis palabras que soy muy reiterativo en muchas de ellas. Son chavales que trabajan muy bien durante la semana y saben realmente la situación en la que están. Entre todos no hemos sacado esos resultados que todos esperábamos y esperamos ponerle remedio a ello y a pensar en el próximo partido que va a ser un partido súper exigente donde necesitamos a todos los chicos para poder sacar adelante los ocho partidos que nos quedan".