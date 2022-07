El cambio de nombre del Poli El Ejido ya es oficial

Con el número de inscripción 4.496, el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, órgano dependiente de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, recoge ya de manera oficial la nueva denominación del Poli El Ejido, cuyo nombre oficial ha pasado a ser CD Polideportivo El Ejido 1969, una fecha utilizada en recuerdo del que fue año de fundación del club original, y que tuvo que desaparecer debido a las deudas acumuladas.

De igual forma, también se ha hecho efectivo por parte de la Federación Andaluza de Fútbol, que con el inicio de la nueva temporada adopta ya el nuevo nombre del club celeste

El proceso para este cambio de nombre que volviera a incluir la denominación 'Polideportivo' se inició el pasado 2021 y ya en octubre fueron aprobados los nuevos estatutos de la entidad deportiva, que incorporan distintas disciplinas deportivas además, de la principal, el fútbol. Así, según este documento y tal como anunciaron a finales del pasado año el presidente Alejandro Bouza y el director general Javi Fernández, la entidad está registrada como club que cuenta o puede contar con secciones de baloncesto, balonmano, ciclismo, fútbol sala, gimnasia artística, halterofilia, natación, petanca, tenis, voleibol y windsurf.

La nueva denominación oficial viene a sustituir la de CD El Ejido 2012, que fue el nombre con el que se refundó la entidad tras la desaparición del club matriz. Aquel proceso resultó muy negativo para el fútbol ejidense, ya que surgieron dos clubes, el reseñado y el Poli Ejido CF, que mantuvieron malas relaciones desde el principio, viviéndose en la actualidad un desencuentro continuo y sin aparentes posibilidades de que puedan llegar a un entendimiento para unir fuerzas.

De hecho, este pasado fin de semana las cuentas oficiales en Twitter de ambos clubes protagonizaron un cruce de acusaciones y descalificativos nada edificante y que deja muy a las claras sus inexistentes relaciones de entendimiento. El Poli Ejido CF, que cuenta con equipos de cantera y un conjunto sénior que compite en Primera Andaluza, se considera legítimo heredero del club original y mantiene registrada la marca 'Poli Ejido', que no puede ser utilizada por la otra entidad.

Desde el Poli Ejido CF, no obstante, aclaran que el de 1969 no fue el primer club futbolístico ejidense (que por entonces no tenía todavía consideración de municipio). Según la información aportada por esta entidad, el club pionero del fútbol federado en El Ejido fue la UD El Ejido, fundado en 1956 y que compitió en las temporadas 1956/57 y 1957/58, una campaña en la que también participó la Peña Deportiva Las Norias