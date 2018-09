"Cuando tienes un campo así, te pones en el mapa"

-¿cómo marchan estas primeras semanas al frente de un club humilde como éste?

-El grupo humano que integra URA es una maravilla, yo me siento acogido desde el primer día. Son todo facilidades para desarrollar mi trabajo. A nivel social, hay un proyecto fantástico, no sólo con los diferentes equipos, sino también con el URA Clan, el rugby inclusivo. Es una experiencia que conozco desde hace años y que siempre que puedo participo porque es otra manera de entender la sociedad.

A nivel de calidad, veo a un equipo que tiene que mirar hacia arriba, no debemos de estar en la cola"

-¿Le sorprende la ambición y las ganas de crecimiento de este conjunto?

-La propuesta de URA se viene comentando en el rugby español desde hace años, es decir, los clubes de la provincia que lo integran trabajan en las bases de su zona geográfica Arriba tiene un proyecto potente para estar presentes en categoría nacional. Es un modelo único en España, que se sigue en países de fuera como Irlanda o en el Hemisferio Sur.

-Lleva poco tiempo, pero se le ve muy arraigado a URA.

-Totalmente. Cuando la gente y el entorno es favorable, merece mucho la pena. Como entrenador, es un reto estar en el grupo C, un grupo con mucho nivel donde nunca había trabajado. Más allá de la competición, los valores del rugby aquí se viven en primera línea. URA no es el único club con rugby inclusivo, pero sí el que más avanzado lo tiene.

-Vamos a la complicado, lo deportivo. El equipo no ha empezado bien: dos derrotas.

-Se han juntado muchas cosas: el estadio nuevo, las ganas de la gente, nuestro nerviosismo, un entrenador nuevo... También tenemos el presupuesto más humilde de la competición. Empezó la competición ante Jaén y nos ganaron con toda justicia, lo que nos obligó a ponernos las pilas. Esa primera jornada fue un baño de realidad. En el segundo partido ante Industriales dimos otra imagen, dominamos territorialmente, transformamos más ensayos, pero necesitamos más disciplina defensiva, porque por las infracciones nos ganaron con las patadas a palos.

-¿Para cuándo al cien por cien?

-Eso requiere tiempo, no sólo para adaptarse al nuevo sistema o introducir variantes de juego, sino también el propio ritmo competitivo. Nuestros jugadores son aficionados, ni tan siquiera semiprofesionales. Muchos estudian, otros trabajan y tienen a sus familias. Estudian, trabajan y entrenan, es muy complicado, el ritmo nos lo va a dar la propia competición. Pero bueno, vamos poco a poco progresando. Por lo menos puntuamos en el segundo partido, lo que refleja nuestro trabajo.

-¿Plantilla para no sufrir o para crecer en la tabla?

-Tenemos muy buena plantilla y gente con mucho compromiso, ésa es la base para trabajar. Es verdad que no tenemos a nivel númerico un grupo extenso, tenemos un fondo de armario relativo, puesto que en el rugby hacen falta muchos jugadores para acabar bien una temporada. Si las lesiones y los contratiempos familiares nos respetan, quizás afrontemos con garantía esta temporada. A nivel de calidad, veo a un equipo que tiene que mirar hacia arriba. Tenemos fichajes e incorporaciones positivas, que están aportando mucho. Si todo se da como esperamos, no debemos de estar en la parte de abajo, pero será la competición la que nos mande al respecto.

-Ha tenido el honor de ser el entrenador que se siente por primera vez en el banquillo del Campo Municipal de Rugby 'Juan Rojas'.

-He tenido el inmerecido mérito de ser quien estrene el banquillo, yo he llegado cuando el proyecto estaba ya consolidado. Esto [dice mientras mira al terreno de juego y posteriormente a los vestuarios, donde los operarios todavía están realizando diferentes mejoras] es fantástico, es una gozada tener una instalación así. Por mi experiencia en otras ciudades en las que he entrenado, donde hay campo como éste con todo lo que ello conlleva de equipación, hace que el rugby crezca de manera increíble. Este deporte no para de crecer, sobre todo a nivel femenino, en España hay un incremento formidable cada año de licencias. Tengo un amigo que dice "el rugby no es un deporte minoritario, es insivible por no somos pocos, pero no se nos ve". Cuando hay instalaciones como éste Juan Rojas, te pones en el mapa. Es una referencia para otros clubes, un aliciente también para las Federaciones Españolas y Andaluzas. No siempre hay que estar mendigando instalaciones, hacen falta proyectos como el de URA y Almería.