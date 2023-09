La Cañada cae ante el Sevilla en su regreso a la élite del fútbol juvenil (0-3)

La Cañada cayó ante el Sevilla, actual subcampeón de este grupo IV, en su regreso a la élite del fútbol juvenil español. Todo ello en un día en el que la lluvia, que arreciaba cada vez con mayor fuerza, no animaba a asistir a la tan esperada vuelta del conjunto almeriense a esta División de Honor. El conjunto de la barriada almeriense le puso ganas, pero nada pudo hacer ante uno de los claros favoritos en esta exigente categoría

El encuentro comenzó con unos primeros minutos de tanteo, en el que ninguno de los contendientes terminaba de apretar a su rival. Pero las primeras ocasiones no se haría de rogar, avisando el conjunto que dirige Israel Polo con un disparo de Juanjo López que se estrelló en un zaguero sevillista para forzar el saque de esquina. Los almerienses no tardarían en intentarlo otra vez cuando un minuto más tarde el capitán Raúl López con una falta en la frontal que se marchó fuera buscando la escuadra.

No obstante, el Sevilla iba a demostrar que es uno de los favoritos otro año más. De esta manera, superado el primer cuarto de hora de juego Carlos obligó al meta Marcos García a intervenir por primera vez. Era un aviso, pero un minuto después los sevillistas movía el tanteador. El visitante Iker Villar se sacaba un zurdazo para hacer el primero con un disparo que se adentró en la portería ajustada al palo. Los cañaeros no se vinieron abajo, probando fortuna Antoñito Morales con un tiro desde la frontal que rozó la madera a la media hora.

Sin embargo, el conjunto hispalense también estuvo buscando el segundo con un disparo de Iker Villar que se estrelló en el cuerpo de un defensor. Los sevillanos estaban siendo ahora en cierta medida a los de Israel Polo. De esta forma, en una falta escorada el guardameta almeriense Marcos García tuvo que meter los puños para evitar el segundo. En el descuento una vez más la tuvo el Sevilla con un disparo de Carlos desde la frontal que detuvo de nuevo el portero local. Con la victoria por la mínima para los de la capital de Andalucía el colegiado Sánchez Villalobos señalaba el final de un lluvioso primer tiempo.

El segundo tiempo arrancó con La Cañada queriendo llevar el control del juego. Así, a la vuelta de vestuarios probó fortuna Antoñito Morales, pero su disparo lo detuvo el meta sevillista sin complicaciones. Era un espejismo. A los cinco minutos de la segunda parte Bakary ampliaba distancias al aprovecharse de una mala salida del guardameta para meterla por bajo. Llegado el segundo los hispalenses comenzaron a buscar el tercero.

A pesar del resultado adverso los almerienses no se rindieron, creyendo en que todavía era posible meterse en el partido. De esta manera, Hamnza tuvo la más clara del partido en un contraataque en el que acabó plantándose ante el portero que metió la pierna para evitar que los locales recortaran distancias. En la recta final Oreno lo intentó con un disparo que se marchó alto.

No había manera de que La Cañada anotara al menos un gol. Pero lo peor no iba a tardar en llegar. A falta de menos de diez minutos el sevillista Jesús Cruz firmó de cabeza el tercero. No estaba siendo el estreno soñado por los de Israel Polo, quienes estaban contemplando la dureza y más aún la del actual subcampeón de este grupo IV de División de Honor. El triunfo estaba asegurado, pero los hispalenses querían el cuarto.

El visitante Alberto a punto estuvo de llevar el cuarto al marcador con un disparo cruzado dentro del área que se marchó fuera cuando el gol parecía inevitable. Pero ya no se movería más el marcador. Claro triunfo del Sevilla en el regreso de La Cañada a la élite del fútbol juvenil para demostrar a los almerienses que esta División de Honor no es nada fácil.