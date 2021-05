La cantera rojilla clasifica a cinco equipos para la fase final del Campeonato de Andalucía

La cantera roquetera no deja de dar alegrías a la afición rojilla. Tras la disputa de las Final Four almerienses en las categorías cadetes e infantiles, de donde salen los campeones provinciales, el Club Balonmano Roquetas acaba la fase provincial con dos oros, tres platas y dos cuartos puestos, siendo el club con mejores resultados en la provincia de Almería en esta temporada 2020/21. Y esto sin contar que aún no ha terminado la liga alevín que se decidirá el próximo 15 de mayo, y en la que el club roquetero ha clasificado cuatro equipos para las fase final masculina y femenina.

CADETE FEMENINO

Éxito rotundo en la categoría femenina donde el Club Balonmano Roquetas disputaba hace dos semanas la Final four Cadete femenina en Carboneras, y conseguía meter en la gran final a sus dos equipos tras dos semifinales muy disputadas e intensas donde los dos equipos rojillos, tanto el de primer año como el de segundo, vencían por la mínima a Carboneras (20-21) y Bahía de Almería (27-26) respectivamente. La gran final sería una fiesta del balonmano roquetero, donde el equipo de segundo año, BM. Roquetas A, conseguiría alzarse con la medalla de oro tras vencer por 28-24 al equipo de primer año, BM. Roquetas B.

CADETE MASCULINO

Los cadetes de primer año, BM. Roquetas B, conseguían meterse en la Final Four cadete que se celebraba en Almería capital hace dos semanas. Los cuatro mejores equipos de la provincia se cruzarían por el título provincial. Así BM. Roquetas B tuvo la mala suerte de cruzarse en la semifinal con el favorito al título y posterior campeón el BM. Bahía de Almería A, cayendo derrotados por 29-23, impidiendo que los roqueteros accedieran a la final. Ya en la lucha por el bronce, BM. Roquetas B se mediría ante Bahía de Almería B, en lo que podría ser la final del año que viene, y donde los capitalinos vencerían por 30-21.

INFANTIL FEMENINO

Del mismo modo que en la categoría cadete femenina, el Club Balonmano Roquetas clasificó para la gran final de la Final Four infantil celebrada este pasado fin de semana en Aguadulce a sus dos equipos femeninos. En este caso, tras unas espectaculares semifinales, conseguir derrotar a EM Carboneras por parte de BM. Roquetas A (28-11) y Bahía de Almería por parte de BM. Roquetas B (28-14), dando lugar a otra fiesta del balonmano rojillo este domingo donde BM. Roquetas A vencería por 31-19 a BM. Roquetas B.

INFANTIL MASCULINO

Y para no ser menos, el club rojillo metería tambien entre los cuatro mejores de Almería a sus dos equipos infantiles masculinos para la Final Four celebrada este pasado fin de semana en Carboneras. En esta ocasión el duelo rojillo sería en semifinales, donde BM. Roquetas A vencería a BM. Roquetas B por 15-25. En la gran final BM. Roquetas A caería por la mínima, 24-23, ante el anfitrión EM Carboneras en un partido que tuvo emoción hasta el último segundo y donde cualquiera podía haberse llevado el oro. Mientras que el equipo de primer año BM. Roquetas B caería en la lucha por el bronce ante BM. Bahía de Almería por 20-32.

Pero es que además de los títulos de Campeones o Subcampeones provinciales, con estos resultados, el Club Balonmano Roquetas consigue meter a sus cinco equipos que han conseguido medlla de oro o de plata en la fase final del Campeonato de Andalucía (CADEBA), donde este año se celebra un TOP 16 (octavos de final) por proximidad geográfica con la provincia de Granada.

Este próximo fin de semana tendrá lugar el TOP16 cadete, donde Roquetas ha sido designada como sede del sector que acogerá los dos equipos rojillos junto a BM. Padul (Campeón granadino) y BM. Veleta La Zubia (subcampeón granadino). El sábado serán las semifinales que cruzarán los campeones con los subcampeones provinciales, y los dos vencedores, además de acceder a la final del domingo tendrán billete al TOP8 donde acudirán los ocho mejores equipos de Andalucía.

Y posteriormente, al fin de semana siguiente, 15 y 16 de mayo, se disputará con el mismo formato los TOP16 infantiles, tanto masculino como femeninos, y a los que el Club Balonmano Roquetas va a solicitar ser sede de ambos.

Desde el Club Balonmano Roquetas estamos muy orgullosos de la excelente temporada de todos nuestros equipos, fruto del trabajo y esfuerzo que están realizando jugadores/as y técnicos en este curso tan difícil para todos.