Alberto González no es de escudarse en los errores arbitrales tras una derrota de su equipo, pero el pasado domingo el colegiado sevillano Manuel Jesús Orellana Cid, ayudado por su asistente, le dio una razón de peso para hacerlo en su comparecencia de prensa en El Palmar tras caer el CD El Ejido frente al Atlético Sanluqueño por 2-1. Un penalti inexistente en el 65' confirmó la remontada local ante el cuadro celeste.

"Ya sabíamos de la complicación que tenía el partido, por la intensidad que pone el Sanluqueño. No supimos igualarlos en intensidad, nos han superado y eso les ha dado la posibilidad de llegar más veces a nuestra área que nosotros a la suya. Aún así, nos hemos mantenido dentro del partido, nos pusimos por delante, hicimos lo más difícil pero cometimos errores de los que no se pueden cometer y se nos fue el partido. Esto, además, ayudado por un penalti tan clamoroso fuera del área", comentó el entrenador malagueño en su análisis del encuentro ante los medios de comunicación. González fue muy claro y reconocía tajantemente que hubo un "error flagrante arbitral" que finalmente "fue decisivo en el resultado", pero también destacó que el choque en tierras gaditanas "exigía el máximo de intensidad y atención y no fuimos merecedores de ganar el partido. Ahora hay que tratar de mejorar para no cometer el próximo día ante el Villanovense este tipo de errores".

El mister celeste es consciente de que la temporada será muy complicada, debido a la igualdad que reina en la competición y recordaba que "las dos primeras jornadas solamente un equipo ganó los dos partidos y fue por la mínima. Hay una igualdad tremenda en la categoría". Admite, además, que "haciendo las cosas bien tenemos argumentos para competir contra cualquiera, pero hay que poner más carne en el asador de la que pusimos. Con más intensidad y más concentración se puede puntuar en cualquier campo. Estamos creciendo, a medida que nos vayamos armando empezará a salir el talento que tenemos. Creo mucho en las posibilidades de esta plantilla. Y también, claro está, que te respeten en todos los sentidos".

Alberto González no quiso pasar por alto el fallo del árbitro en el penalti pero tampoco esconde los errores propios que su equipo debe tratar de solventar para encontrar una regularidad positiva.