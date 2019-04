Las cosas pintan cada vez peor para el CD El Ejido (3-0)

Se sabía de sobra que no iba a ser un partido nada fácil, que tocaba visitar uno de los campos más difíciles de la categoría, el feudo de un equipo de play off, de un clarísimo aspirante al ascenso a la Segunda División. No había duda alguna de que el duelo que encaraba el Club Deportivo El Ejido iba a ser muy complicado, pero lo que no se esperaba nadie, teniendo en cuenta todo lo que se está jugando el equipo celeste, es la indolencia que mostró ante su oponente sobre el mojado césped de Cartagonova, escenario en el que los almerienses volvieron a dar un paso atrás en su objetivo de salvar la categoría.

Con la mente puesta en sacar un resultado positivo, como no podía ser de otra forma, dadas sus urgencias, llegaron los de Manolo Ruiz al feudo cartagenero, donde les esperaba un durísimo rival que, sin embargo, estaba inmerso en su peor racha de la presente temporada, con seis jornadas consecutivas sin saber lo que era ganar y con su estancia entre los cuatro primeros cada vez más en peligro. Con este panorama de necesidades se citaron ambos equipos.

Estuvo muy bien plantado el CD El Ejido durante el primer tramo de la primera mitad, sin dar facilidades a un Cartagena que tiró por primera vez a puerta en el 11’, con un disparo de Fito que atrapó sin problemas Aulestia. Un minuto más tarde, una gran galopada de Alfonso acabó con un centro muy peligroso que, desafortunadamente para los intereses celestes, no encontró rematador. Las fuerzas estuvieron niveladas sobre el terreno de juego y en el marcador hasta el 21’. Fue la primera alegría de la tarde para el público de Cartagonova, con una gran jugada comandada por Luis Mata y que cabeceaba inapelablemente Elady para hacer el 1-0 en el tanteador. Este gol sirvió para que los de Munúa crecieran sobre el campo y siguieran insistiendo en su juego para intentar dejar el partido más que encarrilado antes de un descanso al que el CD El Ejido llegó con un cambio efectuado. En el 37’, Yannis salió al césped por Kiu, que se marchó lesionado.

A falta de 4 jornadas la permanencia y la plaza de ‘play out’ se alejan a 5 puntos del CD El Ejido

Ruiz apostó por Velasco tras la reanudación (54’) y un par de minutos después del segundo cambio almeriense Yannis y Samu Corral protagonizaron una contra que no supieron aprovechar. Los ejidenses, en ataque, estuvieron muy planos, sin creatividad alguna. Los cartageneros, mientras tanto, jugaban con comodidad, aunque ya no mostraban la chispa de la primera parte, quizás por el cansancio, pero cuando más se atascaba el partido para los de casa, llegó un nuevo golpe sobre la mesa del equipo de Munúa en otro gran cabezazo de Elady (60’). El 2-0 reactivó a la grada albinegra y el juego del un Cartagena que dos minutos después volvería a marcar. Elady lograba un brillante hat-trick dejando muy tocado al CD El Ejido, que ya si antes se había mostrando indolente con este resultado directamente renunció a toda posibilidad de tratar de sacar algo positivo en este duelo.

Los cartageneros tuvieron incluso algunas opciones más para aumentar su ventaja en el marcador, aunque el equipo del Poniente almeriense también gozaría de una buena oportunidad de reducir distancias en el minuto 84, en un buen cabezazo de Sergio Jiménez, ex del Cartagena, que se estrellaba en el poste de la portería defendida por Joao Costa. En la recta final, los ejidenses trataron de maquillar el resultado, pero no encontraron premio a una insistencia que llegó demasiado tarde. Derrota por 3-0 para un CD El Ejido que ahora tiene también, al igual que las posiciones de permanencia directa, el puesto de play out a cinco puntos. A falta de cuatro partidos para el final, las cosas pintan muy mal para un cuadro celeste que cada semana que pasa mira más de cerca el abismo hacia la Tercera División.