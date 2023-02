David Cabello: "El arbitraje nos maltrata"

A pesar del importante triunfo logrado durante esta pasada jornada contra el filial del Cartagena, el técnico celeste se mostró más que crítico con el arbitraje durante su rueda de prensa posterior al encuentro disputado en Santo Domingo. "El arbitraje de hoy (por el domingo) nos maltrata", dijo totalmente indignado David Cabello durante su comparecencia, añadiendo que "no se puede callar porque están siendo muy injustos con este equipo".

En esta línea, el entrenador del Poli El Ejido no dudo en afirmar que "están abajo por méritos propios, pero que tampoco ayuda nadie". "Pedimos que no nos den nada, pero que tampoco nos quiten y nos quitan mucho", mencionó David Cabello para mostrar su notable enfado. Así, el técnico celeste se quejó de que "no puede ser que en esta categoría le des a un jugador en la mano y dé ley de la ventaja para el infractor, para el que comete la mano".

El conjunto ejidense logró un nuevo triunfo como local, explicando Cabello que "sabían que era algo a tener muy en cuenta en esta segunda parte del campeonato". "A pesar de que el campo no está en sus mejores condiciones es algo que también notamos para nuestro juego, para nuestra forma de intentar llevar a cabo los partidos", indicó también el preparador celeste.

"Son momentos duros y delicados, pero la única manera de salir adelante es estando todos juntos"

También tuvo palabras hacia sus jugadores explicando que "se ha vivido un momento muy bonito donde todo el equipo sabe la situación que está viviendo". "Es duro para todos. Para nuestros directivos, para nuestro presidente, para nuestros jugadores, para nuestra afición. Son momentos duros y delicados, pero la única manera de salir adelante es estando todos juntos", expresó el entrenador del Poli El Ejido. Además, volvió a afirmar una semana más que "se van a dejar la vida y todo para intentar revertir la situación", añadiendo que "no está siendo fácil, pero lo que quieren y buscan es salir de esta zona de la clasificación, que es la que tienen actualmente".

Continuando por ese aspecto, Cabello aseveró que "los que están aquí en el día a día lo pasan mal. Nadie quería esto, pero es una situación que hay que asumirla". Igualmente, el técnico aseguró que "el equipo nunca baja los brazos, el equipo cree en el mensaje del entrenador", aunque se mostró crítico llegando a afirmar que "El Ejido se puede sentir maltratado, son arbitrajes muy sibilinos donde hila todo muy fino y siempre, por desgracia va en contra de El Ejido". "Porque estemos abajo no nos pueden maltratar y lo digo hoy que hemos ganado", se quejó con vehemencia.

Con respecto a la baja del pichichi celeste, Álex Escardó, el entrenador valoró el trabajo del resto de integrantes del plantel. Así, mencionó que "el equipo empató en el campo del UCAM Murcia ante un grandísimo rival. El equipo sin Escardó le ganó al Betis Deportivo con una grandísima actuación de todo el mundo". De esta manera, Cabello ratificó que "son importantes todos", agregando que "tenían un jugador muy importante en el banquillo que no ha actuado un solo minuto y es muy importante para la plantilla".

David Cabello "Esto es una final constante. Si es que el domingo vas al campo del Mar Menor a jugarte la vida".

Por otra parte, el entrenador de este Poli El Ejido es consciente de lo mucho que se juegan. De esta forma, Cabello señaló que "esto es una final constante. Si es que el domingo vas al campo del Mar Menor a jugarse la vida. Pasa que estas situaciones las vemos desde la parte de estar abajo". Un técnico que se mostró más que convencido del trabajo de su equipo, asegurando que "van a ganar porque es una necesidad imperiosa sacar tres puntos el próximo domingo". No obstante, también comentó que "desde la postura del máximo respeto a todo el mundo, el rival lo pondrá complicado, pero hay que ir a ganar al campo del Mar Menor".

Por último, el técnico celeste tuvo palabras sobre las ausencias con las que está contando en esta parte de la temporada. Así, explicó que "Mario Mendes empezará de algún modo a integrarse con el grupo", mientras que "David Castro también, si dios quiere, esta semana lo tendrán". Sobre ello dijo que "son jugadores importantes todos", añadiendo que "tienen que sumar todos". Asimismo, también se refirió a la aportación de los chicos del filial sobre lo que explicó que "les ha acompañado Flavio y otro día esperan que no les tenga que acompañar ningún chico del filial. Sobre todo porque es una situación para gente que tiene cierta experiencia en estas batallas".