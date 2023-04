David Cabello: "Mi único objetivo es Mancha Real"

No fue una tarde fácil para el técnico del Poli El Ejido, que vio como su equipo perdía en el último minuto ante un rival directo como el Juventud de Torremolinos. Pero David Cabello quiso pensar desde ya en el próximo encuentro por lo que aseguró que "su único objetivo es Mancha Real", donde los celestes tendrán otra cita clave en la lucha por la permanencia. En esta línea, el preparador del conjunto del Poniente insistió en que "quedan seis finales" y "la más importante es la del sábado".

Dura derrota: "Hemos sido muy dominadores, muchísimo. No he contabilizado ningún tiro a puerta del Torremolinos. Pero no es fácil atacar a una estructura en un bloque bajo como ha planteado el rival. No esperábamos eso porque en todos los partidos han intentado acosar mucho más alto, tener el balón. Nos han planteado un bloque bajo el cual había que tener muchísima paciencia, esperar ese momento para poder sobre todo estar acertados, tomar decisiones en esa última parte del campo que no es fácil sobre todo por la acumulación de tantísimos hombres por detrás del balón. Creíamos y esperábamos que en alguna de ellas podríamos materializar ese gol que se abriera el partido un poco más, pero no ha sido así y en esa última acción del partido hemos recibido ese gol que a la postre significa que perdamos tres puntos valiosos, que eran fundamentales para la causa".

Partido vital: "Por supuesto, seis finales más que vamos a afrontar como hemos afrontado esta. Creo que hemos hecho muchas cosas bien para poder ganar y no hemos sido capaces de perforar la portería del equipo rival, de tomar buenas decisiones cuando había que tener un poquito más de tranquilidad y de paciencia para movernos bien, para mover esa estructura, para ver en qué momento teníamos que ser más verticales. Pero no es fácil atacar ese tipo de estructuras y el equipo rival se ha llevado tres puntos en esa última jugada donde han defendido bien durante todo el partido y han tenido ese acierto que no hemos tenido para llevarse los tres puntos".

Mala suerte: "No hemos sido capaces, se nos vuelve a complicar, seguimos en esos puestos bajos y tenemos que mirar y que pensar única y exclusivamente en el partido del Mancha Real que va a ser otra final. Nos quedan seis finales, evidentemente la más importante es la del próximo sábado donde vamos a tener un rival igual de complicado que el que hemos tenido hoy. La gente cree que porque esté en la zona baja van a regalar los puntos y ni mucho menos. Un equipo que se jugaba una de sus últimas bazas, ha sabido defenderse, ha sabido competir y ha aprovechado la oportunidad que ha tenido porque como decía no recuerdo ningún tiro a puerta en esos 95 minutos exceptuando esa jugada del gol".

Bajas: "Espero la mejor versión de cada uno de ellos, trabajo durante la semana e incido muchísimo en la importancia que tienen todos los jugadores. Es cierto que durante gran parte de la temporada ha sido un jugador importante, determinante en muchísimos partidos, pero creo que tiene que seguir trabajando y mejorando para intentar aportar cosas positivas al equipo y encontrar la versión de cada uno. La mejor versión de Héctor, la mejor versión de Mauro que hoy no ha participado, de Álex Robles que se ha quedado fuera de la convocatoria, de ese perfil de jugador que al final vamos a necesitar de todos porque hay sanciones, porque hay lesiones, porque hay estados de formas de un jugador u otro y tendremos que decidir los mejores y los que estén más preparados para estas finales que tenemos por delante".

Calendario: "Me preocupa Mancha Real, mi único objetivo es Mancha Real".

Afición: "Qué te voy a decir de ellos, los incondicionales que tenemos siempre a nuestro lado apoyando en las buenas, en las malas, en las muy malas y siempre están ahí. Agradecerles de nuevo. Es verdad que todos nos vamos muy fastidiados, el primero yo. Con lo que había sucedido durante el partido nadie esperaba esta derrota y más en ese minuto que es doloroso. No nos queda otra que levantarnos, levantar esos ánimos, trabajar y afrontar la semana con las máximas garantías para el partido de Mancha Real, ese partido tan importante que vamos a tener el próximo sábado".

Levantarse: "Dependemos de nosotros, única y exclusivamente de lo que seamos capaces de realizar en el terreno de juego, evidentemente tendremos que mejorar cosas para afrontar estas jornadas que tenemos por delante".