El CD El Ejido pierde ante el San Fernando (0-2)

Segunda derrota consecutiva del CD El Ejido, que acumula tres duelos seguidos sin sumar como local punto alguno, tras caer por 0-2 ante un San Fernando que, con lo básico, siendo ordenado y no fallando sus ocasiones más claras, que no fueron muchas, se llevó los tres puntos de un feudo de Santo Domingo que volvía a ver a los suyos perder y dedicó sus primeros pitos al equipo del Poniente ante la desesperación de lo que estaba viendo en el terreno de juego. Y eso que no empezó mal el choque el cuadro celeste, que encaró esta cita con seis bajas por lesión, pero dos graves errores defensivos y la falta de reacción le pasaron factura en un encuentro que terminaría jugando con diez desde que en el 64’, ya con el 0-2, fuese expulsado Garrido.

Sorprendió Alberto González con un once muy ofensivo. Samu Corral, Marcelo y Antonio Pino saltaron de inicio, en un esquema que dejaba claro que el cuadro ejidense apostaba por un juego con menos posesión y más verticalidad, en busca de ser más directos, todo lo contrario a partidos anteriores. Y así fue. Los locales saltaron con las ideas claras y asediaron a su oponente desde el pitido inicial. El CD El Ejido tuvo llegada, y mucha, pero le faltó soltarse, creérselo ante un San Fernando que, como el típico visitante, esperó al error de los de casa, al desgaste.

En el 10’ llegó la primera ocasión clarísima para los almerienses. La defensa isleña perdió el esférico a pocos metros del área ante la presión de los delanteros ejidenses, se hacía con el mismo Pino, que asistió a Javilillo, que no definió bien en el cara a cara ante Rubén Gálvez. El CD El Ejido perdonó una oportunidad muy clara ante un rival que hizo su primer disparo entre los tres palos en el 21’, obra de Manu Ramírez. Antes, en el 15’, se pidió penalti por un derribo a Pino, pero el colegiado no vio nada. Corrían los minutos y se pasaba el ecuador de la primera parte sin haberse cumplido el objetivo de los del Poniente, que no era otro que el de aprovechar su buen arranque para adelantarse en el marcador. Los gaditanos se mostraron muy férreos en labores defensivas, jugando de una forma relativamente cómoda, pero le faltó ambición en ataque.Pese a ello, en una contra, aprovechándose de un desajuste defensivo ejidense, Pau Franch recibió una asistencia medida y no falló en el mano a mano ante Aulestia para hacer subir el 0-1 en el marcador cuando se llegaba al 38’. Se durmió la defensa y el CD El Ejido lo pagó caro. Pese a que ofreció una buena imagen en la primera parte, el cuadro de González se marchó al descanso con un sabor de boca muy amargo.

Si dolió encajar a pocos minutos del final de la primera parte, más se notó recibir el segundo nada más comenzar la segunda. El paso por vestuario, con su respectiva charla del técnico, pareció no servir de mucho a un CD El Ejido que volvía a pagar caro un error en defensa. No tuvo contundencia en el despeje la zaga celeste, para colmo Carlos Garrido se resbaló intentando sacarla del área local y estuvo muy atento Pau Franch para rematar de potente volea y hacer subir el 0-2 al marcador, favorable para un San Fernando ordenado y letal a la contra hasta el momento.

Los locales quedaron muy tocados y mientras trataban de reponerse, los foráneos se hacían cada vez con el control de un duelo que estaba muy cuesta arriba para los celestes que, para colmo, jugaban ahora con el viento en contra. No le quedaba otra a González que arriesgar. Movió fichas y sacó a Sebban y Carralero, por Sergio Jiménez y Marcelo, pero cuando parecía que las cosas no podían empeorar para los de casa, el central Carlos Garrido vio la roja directa al ser el último defensor y derribar al borde del área a Franch, que estaba siendo una auténtica pesadilla para los defensores, cuando se marchaba en velocidad para encarar a Aulestia, y elCD El Ejido se quedaba con diez.

Los almerienses quisieron tirar de casta, conscientes de la dificultad de voltear el marcador. Lo intentaron, pero en su esfuerzo de buscar la meta isleña, dejaron muchos huecos a un San Fernando que apretaba en busca de un tercer tanto que rozó en varias ocasiones. Pudo acortar distancias también el cuadro de González, por mediación de Samu Corral en el 83’, pero Rubén Gálvez volvió a hacer un paradón ante el remate del ariete granadino de un CD El Ejido al que le salió todo mal, no tuvo su día, y cuya situación clasificatoria, tras nueve jornadas, no es quizás la que se esperaba si se tiene en cuenta el objetivo marcado.