La 'defensa de Nadal' arranca con Verdasco

Hoy también debutará Roger Federer, ante Milos Raonic, y tres jugadores que están en liza por conseguir una de las dos plazas para las ATP Finals de Londres: el austriaco Dominic Thiem, contra el francés Gilles Simon, que ayer se impuso a su compatriota Lucas Pouille (6-3 y 6-4); el estadounidense John Isner, ante el ruso Mihail Kukushkin, que se impuso al galo Pierre Hugues Herbert (3-6, 6-3 y 7-5); y el japonés Kei Nishikori, contra el francés Adrian Mannarino. El que no pudo superar la ronda inicial fue Pablo Carreño, que sucumbió ante el ruso Daniil Medvedev por 6-2 y 6-2 en tan solo 49 minutos.

El español logró arrebatar el servicio de su oponente en tres ocasiones y tan solo cedió el suyo en una, en la primera manga, ya que en la segunda no concedió ninguna opción. El primer break de Verdasco se produjo en el primer juego del encuentro, aunque perdió su saque en el cuarto. Con 4-4 Verdasco volvió a romper el saque de su oponente para ponerse con 5-4 y cerrar la primera manga con su servicio. A Verdasco, número 27 del ranking ATP, le bastó con hacer un break en el tercer juego de la segunda manga para ganar.

Federer confirma su participación

Roger Federer confirmó que jugará el Masters 1.000 de París-Bercy y saltará a la pista hoy mismo ante Milos Raonic, que derrotó a Jo-Wilfried Tsonga por 6-7 (4), 7-6 (5) y7-6 (5). "Siento que me he recuperado bien de la semana pasada. Así que lo intentaré", comentó el suizo, que el domingo logró su título número 99 en Basilea, por lo que se cuestionaba si participaría en la capital francesa tras el esfuerzo realizado en su ciudad natal. "La mayoría de las veces siento que es mejor para mí jugar partidos que entrenarme, mientras no arriesgué mi salud antes de Londres", dijo el suizo, que vuelve a jugar este torneo tres años después de caer en 2015 en octavos de final ante John Isner. Federer cuenta con una corona en el indoor sobre pista dura de París, en 2011, batiendo en la final a Tsonga.