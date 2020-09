El derbi amistoso que debía disputarse este sábado en El Hornillo, entre el Huércal-Overa CF y el Poli Almería, tuvo que ser suspendido a petición de un conjunto huercalense que explicaba, en una publicación en sus redes sociales, que solamente disponía de doce efectivos al caer lesionados varios de sus futbolistas durante el amistoso del miércoles ante la UD Almería B (1-4), que también se disputó en el feudo de los rojillos.

EN BREVE Pedro Montero llega a San Miguel procedente del Langreo UP Atlético Pulpileño. El equipo del Levante almeriense, que este domingo afrontará su primera amistoso de pretemporada en el Artés Carrasco ante el Lorca FC(20:00), anunciaba el fichaje de Pedro Montero, un interior derecho murciano de 25 años de edad que llega procedente del Langreo UP. Natural de Alguazas (Murcia), cuenta con tres temporadas de experiencia en Segunda División B. Sanchís: “Hemos comenzado muy bien la pretemporada” UD Almería B. El atacante del filial rojiblanco, que fue el autor de dos goles en el amistoso que ganaron los canteranos unionistas en casa del Huércal-Overa CF (1-4), valoró en la radio oficial del club el avance de la fase preparatoria hacia la competición: “Hemos empezado bastante bien, pero ahora hay que seguir, porque empezamos la liga ante un Mancha Real que se ha reforzado bien y es muy duro”. Prepara una estimación de los jugadores que habrá en su cantera Poli Almería. Aunque aún está a la espera de lo que decidan las autoridades sanitarias con respecto al comienzo de las competiciones de los críos, el histórico club ha puesto en su página web un formulario a disposición de los padres para empezar a hacer una estimación de los jugadores que podría tener en sus equipos canteranos en la temporada 2020-2021.

"No queda otra al no poder tirar de nuestro sub-23 o juvenil, que aún no han empezado a entrenar ni tampoco han pasado los protocolos de COVID-19, por lo que no podemos tirar de ningún jugador", explican desde la entidad del Levante almeriense, que cabe destacar que fue la primera que tuvo permiso para disputar un envite con público de toda la provincia desde que se decretara el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, estando en la grada de su campo cerca de un centenar de espectadores durante el envite frente al filial de la UDA.

Ahora queda por ver si Huércal-Overa y Poli Almería fijan alguna fecha alternativa para la disputa de este derbi almeriense, que bien podría ser la próxima semana, ya que los siguientes compromisos de pretemporada de los rojillos serán los días 7 y 10 de octubre, como local ante el Águilas y como visitante frente al Atlético Pulpileño, respectivamente. Por su parte, el histórico conjunto capitalino esperaba iniciar este sábado su calendario de amistosos, pero su puesta en escena tendrá que esperar hasta nuevo aviso.