¿Qué le dijo Rubi a Ramazani en el Sánchez Pizjuán?

Una de las imágenes más potentes del Sevilla-Almería tuvo como protagonistas a Largie Ramazanie y Joan Francesc Ferrer Sicilia, 'Rubi'. El extremo belga partió desde el banquillo en el Sánchez Pizjuán, pero a los 12 minutos de juego el preparador catalán recurría a él para sustituir la prematura baja por lesión de El Bilal Touré en punta de ataque.

Lo cierto es que el atacante no tuvo su tarde en la capital andaluza. Bastante impreciso y desasistido durante la primera mitad, en la segunda disfrutó de un contragolpe que el brasileño Álex Telles cortaba tirándose al césped para frenar su progresión. En la recta final del encuentro Rubi optaba por deshacer el cambio dando entrada a Dyego Sousa en su lugar buscando otras alternativas en ataque.

El ex del United no se tomó el cambio de buen grado, marchándose cariacontecido por la línea de fondo y golpeando una botella de agua que se encontraba a su paso. Las cámaras captaron el momento de cuando Rubi le salió al paso en la zona técnica para recriminarle su actitud con 2-1 en el marcador.

En la rueda de prensa posterior al encuentro Rubi quiso quitarle hierro al asunto: "Son cosas que se quedan ahí, cosas que pasan en caliente. Le he intentado tranquilizar porque conozco su temperamento. Al final le ha pegado una patada a una botella y le he dicho que no. Él es joven, quiere seguir jugando y nosotros las resolvemos internamente. Intentamos educarles porque somos entrenadores, pero también casi formadores. Lo resolvemos internamente, no va a haber ningún problema".