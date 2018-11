La dinámica negativa continúa

Ayer hubiese sido un día idóneo para encontrar ese punto de inflexión que tanto busca la UD Almería B. Los rojiblancos visitaban el feudo de un Atlético Sanluqueño que luchaba por poner tierra de por medio con respecto a los puestos de descenso tras encadenar una mala racha de tres derrotas seguidas. El equipo almeriense llegó a El Palmar dispuesto a abrir más la herida de los locales, lo que le haría curar las suyas, pero pese al gran esfuerzo realizado y que mereció mejor fortuna, se marchó de tierras gaditanas con las manos vacías, sufriendo una nueva derrota que le deja penúltimo y ya a seis puntos de una zona de salvación directa que marcan sus paisanos del CD El Ejido.

Bajo una intensa lluvia comenzó el duelo entre dos contendientes de la zona baja de la clasificación. Los verdiblancos salieron más enchufados, con un disparo de Dani del Moral en el 2' y otro de Dani Güiza en el 7'. Estos avisos hicieron reaccionar a los almerienses, que empezaron a estirarse y a llegar al campo contrario por ambas bandas, pero los sanluqueños pegaron primero. Corría el minuto 18 cuando Abel Gómez dio un magnífico pase y Güiza, demostrando que aún atesora cierta magia de años más gloriosos de su carera, la baja en el área rojiblanca de primeras y con el exterior de su pierna derecha pone el 1-0. Golazo en El Palmar.

Pasada la primera media hora empezó a llover con más intensidad en el feudo de un equipo verdiblanco que intentaba calmar el partido ante un Almería B que adelantaba líneas tras el gol de Güiza. No se vinieron abajo con el 1-0 los de Esteban Navarro, ni mucho menos, aunque la posesión del esférico seguía siendo de un Atlético Sanluqueño que llegó al descanso con la mínima ventaja favorable en el marcador de un partido que estaba muy condicionado por el estado del terreno de juego y la velocidad del balón sobre el campo pasado por agua. En el 41', un disparo lejano de Óscar Lozano que no inquietó a Diego García. No sufrieron mucho los de casa en defensa en este primer período.

Saltó más activo en la segunda el filial almeriense, reclamando un penalti en el 48' que el colegiado no le concedió. Y cuando más lo estaba intentando el equipo de Navarro, le llegó el segundo mazazo de la tarde, con el gol de Del Moral en el 64'. Robo de Javi Gallardo en la medular y pase espléndido a la espalda de la defensa almeriense que deja solo a Del Moral, que regatea al portero Albert Batalla con un caño y define a puerta vacía.

La contienda estaba muy cuesta arriba para la UDA B, pero no arrojó la toalla y puso mucho emoción en la recta final del choque. Tras dos saques de esquinas consecutivos, los rojiblancos avisaron de que el gol se palpaba. Y llegó. En el 77', Toril recortaba distancias y obligó a los locales a encerrarse. El Sanluqueño acabó pidiendo la hora ante un filial que sigue sin encontrar el camino de la regularidad de los buenos resultados.