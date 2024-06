El doctor Antonio Ríos Luna, ante su sexto libro: 'Una rodilla feliz'

Poco más de diez años han pasado desde que el doctor Antonio Ríos Luna, colaborador de Diario de Almería con la sección La Consulta del especialista, sacara a la luz su primera obra literaria: 'Del Sillón a la Maratón'. Tiempo en el que el especialista en traumatología y cirugía ortopédica no ha parado, publicando ahora el que es su sexto libro: 'Una rodilla feliz'. Editado por la editorial Círculo Rojo, los fines de esta obra serán benéficos, destinándose la recaudación a la Asociación de Almería de Síndrome de Asperger.

Y más en concreto la recaudación se va a destinar a crear talleres para la prevención del suicidio y talleres para el manejo del acoso en redes sociales de pacientes con síndrome de Asperger. "Si mi libro consigue que una sola persona, gracias a ese taller, se reconduzca y se replantee la situación y se le quite de la cabeza esa idea del suicidio, como si tengo que escribir 500 libros", llega a asegurar el doctor Ríos. Es por ello que quiere agradecer las facilidades dadas para que el libro pueda tener un carácter solidario a la editorial Círculo Rojo y en especial a Alberto Cerezuela, el propietario de esta.

¿Cómo surge la idea de publicar 'Una rodilla feliz?

Últimamente he estado leyendo libros sobre otras materias, en concreto, uno que se llama 'El intestino feliz'. Ese libro explicaba de una manera muy sencilla cómo funciona el intestino, el papel de la flora intestinal, cómo los temas emocionales pueden influir también en que te provoquen enfermedades y dolores en otros sitios. Me llamó la atención que era un libro que de una manera muy sencilla explicaba el funcionamiento de algo tan complejo. Entonces yo dije, ¿y por qué no escribimos un libro que se llame 'La rodilla feliz'? Y así explicamos cómo funciona una rodilla desde un punto de vista sencillo, función, estructuras, lesiones, tratamientos, avances, para que lo pueda entender cualquier persona, cualquier paciente que tenga cualquier problema relacionado con la rodilla. Y así surgió la materia, la rodilla, porque es la articulación que más se lesiona de todas, es la articulación más grande del cuerpo y es la que tiene más incidencia de lesiones. Y luego cómo mantenerla feliz. Porque una rodilla feliz te puede llevar a donde tú quieras. A cumplir tus sueños, puedes llevarla a la Luna, puedes llevarla al Everest, puedes llevarla a un campeonato del mundo. En cualquier circunstancia porque sin una rodilla feliz no habríamos llegado a ningún sitio, ni habríamos conquistado nada, porque no nos podríamos mover realmente. De ahí surgió la idea.

¿Cómo ha sido el proceso de ejecución de este libro?

Como tengo muchos artículos publicados en Diario de Almería de muchísimo tiempo de evolución, realmente he hecho una recopilación de los artículos relacionados con la rodilla de todos estos años y los he adaptado, los he actualizado y he añadido cosas nuevas. Además, hemos añadido 37 ilustraciones que generan también un valor extra a la hora de poder visualizar todo lo que yo reflejo en el texto desde el punto de vista de cómo es un menisco, cómo es una rotura, cómo es un ligamento, cómo se lesiona, qué función tiene, cómo y qué músculos se utilizan al subir unas escaleras o bajarlas. La fase más complicada ha sido la de aunar, ver cuántas ilustraciones había que hacer, que concordaran con el texto y un poco la selección de los artículos más interesantes y de los temas más actuales relacionados con la rodilla.

¿Cómo surge la idea para la portada?

El ilustrador se llama Octavio Martínez González. Con Octavio, que ha sido mi ilustrador, la portada queríamos que rompiera un poco, una portada que nos dijera algo, entonces buscamos alguna estatua icónica o alguna pintura icónica, en este caso el pensador, del cual se pudiera ver la rodilla y en esa rodilla hacerle algo en este caso es gracioso. Y en este caso es como si se abriera la rodilla por dentro y lo ha plasmado súper bien con los tendones, con los ligamentos y con todo. Es un poco una mezcla de tormentas de ideas entre él y yo y él plasmó perfectamente lo que yo quería.

¿Qué ha supuesto poder escribir esta obra a nivel personal?

Mis otros cinco libros han sido todos de experiencias personales, de superación, como es 'Del Sillón a la Maratón' y 'Cuatro Horas', y otros tres que son novelas. Este realmente es mi primer libro de lo que yo trabajo y de lo que yo entiendo un poco, que es de huesos y articulaciones. Es el primer libro, entre comillas, podríamos decir, profesional, o relacionado con mi profesión. Me apetecía hacerlo, porque ya que escribo en el Diario de Almería intentando hacer llegar de una manera clara cómo funciona el cuerpo cuando funciona bien y cuando no funciona bien, digo vamos a plasmarlo en este libro. Tengo muchas expectativas por ver si soy capaz de lo que yo veo e intento cada día hacérselo llegar a la gente y que la gente entienda cómo funciona algo tan complejo como una rodilla.

¿Cuál ha sido la mayor diferencia con respecto a los anteriores?

Este es más sencillo porque había parte ya hecha con los capítulos anteriores de los artículos del libro y como es algo que ya conoces, que tú ya has estudiado es mucho más fluido. No necesitas tanta inspiración. Es creativo, pero es mucho menos creativo, deja menos a la imaginación. Dejas a la imaginación el orden de los capítulos, las materias a tratar, las ilustraciones, pero realmente el menisco es el menisco, se rompe de la misma manera y tú lo intentas plasmar. En una novela tú tienes que tener la inspiración que te ilumine, te inunde y poder plasmar lo que tú quieres. Es dificultoso, en mi opinión, una novela. Este es un libro más, no de texto, pero al ser libros un libro más profesional me ha costado menos trabajo que una novela.

¿En qué momento y cómo surge su vena literaria?

Una vez me dijo una persona que alguien escribiría cuando tenía algo que decir y eso me llamó mucho la atención. Yo escribí el primer libro porque yo era una persona muy gordita antes e hice una transformación personal, una metamorfosis, y empecé a cambiar de vida y me dirigía a un lado mucho más claro y saludable. Mucha gente me dijo que debería contarlo porque puede ayudar a la gente. Luego ya fueron surgiendo ideas, me gusta leer y anotaba ideas de libros que pudieran surgir, tramas, personajes, en mi teléfono o cuando iba corriendo luego lo anotaba y fui dando forma a diferentes libros. Y así surgió, tenía cosas que decir, tenía la inspiración, encontré los personajes, la claridad mental y empecé a escribir esos libros. No son nada del otro mundo, no tienen una escritura brillante ni talentosa, pero son libros entretenidos y también con un fin benéfico, que es lo que me llevó a escribir.

Este irá destinado a la Asociación de Almería de Síndrome de Asperger.

Hablé con Amparo, la presidenta de la asociación, estaba súper agradecida y ella me dijo que el dinero recaudado por este libro se va a destinar a crear talleres para la prevención del suicidio y talleres para el manejo del acoso en redes sociales de pacientes con síndrome de Asperger. Ayudar a evitar que se cometa un descalabro, una persona desesperada. Si mi libro, el dinero, consigue que una sola persona, gracias a ese taller, se reconduzca y se replantee la situación y se le quite de la cabeza esa idea del suicidio, como si tengo que escribir 500 libros.

¿Sería capaz de quedarse con solo uno de sus libros?

Es que es algo muy difícil, es como si tienes seis hijos y dices hay que sacrificar a cinco, con cuál te quedarías. Yo creo que es muy difícil. Para un padre, tiene hijos favoritos entre muchas circunstancias. No está el hijo perfecto, ni está el libro perfecto. Si quieres un libro que cuente cosas de correr y que te motive está el del 'Sillón a la Maratón' y 'Cuatro horas'. Si quieres un libro que te remueva un poco y que te diga cosas está 'Una muleta en el Everest'. Si quieres un libro más relacionado con medicina está el de 'Una mente en blanco'. Si quieres un libro de historias cortas, rápidas y fáciles de leer, está 'Historias en zapatillas'. No está el hijo perfecto, ni está el libro perfecto. Cada libro tiene lo suyo y en cada momento elegiría uno diferente. Pero no me puedo desprender de ninguno, todos son una parte de mí. Cada libro tiene un trozo de Antonio Ríos y me siento muy orgulloso. No podría quedarme con uno.

¿Qué destacaría de cada uno de esos cinco libros publicados anteriormente?

'Del Sillón a la Maratón' es cómo pasar de la oscuridad a la luz. Cómo pasar de la obesidad a la salubridad y al estado saludable. El de 'Historias en zapatillas' es cómo contar historias divertidas y también a veces autobiográficas de una manera entretenida y de una manera sencilla. El de 'Una muleta en el Everest' es cómo no dejar que la vida te atropelle porque haya una enfermedad que parece que te va a llevar por delante, pero eres capaz de hacerte con esa enfermedad y sobrevivir. El de 'Una mente en blanco' es cómo los médicos nos involucramos en el día a día de nuestros pacientes y cómo sufrimos cuando las cosas no salen. Y el de 'Cuatro horas' es un libro de límites, es un libro de líneas rojas. Cuatro horas es el tiempo que todo maratoniano novato intenta batir, es hacer menos de cuatro horas en su primera maratón. Es como un tope para decir que la maratón es buena o no, necesitas cuatro horas. Es como subir los ocho mil. Si tú pasas de cuatro horas es una maratón relativamente mediocre. Si tú has hecho menos de cuatro horas eres un maratoniano, entre comillas, ya con cierto pedigrí.

¿Cómo recuerda la presentación de su primer libro hace más de una década?

Recuerdo perfectamente la presentación en el Patio de Luces de Diputación, exactamente igual que ahora, que va a ser el día 20. Recuerdo perfectamente quiénes estábamos. Recuerdo perfectamente que me emocioné. Recuerdo perfectamente que estaba la sala llena. Y hacer un libro personal basado en hechos reales, como yo digo, con un viaje de una transformación personal y profesional me pareció una experiencia brutal. Hay un Antonio Ríos muy diferente del primer escritor a entonces. Cuando yo lo escribí llevaba, creo recordar cuatro maratones y ahora llevo veintitrés. Ese era mi primer libro y ahora llevo seis. Quiero decir que me siento muy satisfecho porque no me he parado ni me he estancado. Ese primer libro fue el inicio de un viaje y he seguido haciendo cosas, tanto en lo profesional, avanzando en lo mío, escribiendo este libro, como en lo personal, corriendo veintitrés maratones y tres triatlones Ironman. Algo que hubiera sido impensable.

¿Cómo se siente después de publicar ya su sexto libro?

Estoy muy contento por haber seguido y no haberme parado, por haber seguido la marcha y no haberme conformado. Cuando yo escribo un libro o voy corriendo una maratón ya he plantado mi árbol. Yo soy una persona inconformista, me gusta preguntarme cosas, me gusta retarme, y por eso he querido seguir haciendo cosas. Y si tengo algo que contar seguiré escribiendo. A lo mejor el siguiente es 'Una columna feliz' porque la columna es lo segundo que más se escacharra en el cuerpo. Así que a lo mejor estamos hablando dentro de un tiempo con mi séptimo libro hablando de una columna feliz.

¿A quién le gustaría agradecer este libro?

Mencionar a la editorial Círculo Rojo porque también ha contribuido y nos ha dado muchas facilidades para que el libro sea solidario. Me gustaría darle las gracias a Alberto Cerezuela, que es el responsable de Círculo Rojo, por darme facilidades con los recursos, con el gasto, con todo para que el libro sea solidario.