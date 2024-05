La eliminatoria del play off más especial para el olulense Ramón García Fenoy

Este domingo al mediodía dará comienzo la eliminatoria del play off de ascenso que enfrente al Almería B y al Real Jaén. Pero no será una más, sino la más especial para uno de los componentes del Consejo de Administración del Real Jaén como es el caso de Ramón García Fenoy. El olulense, quien hasta hace no tanto era el accionista mayoritario de Fomento y Promoción del Real Jaén que posee la propiedad del club antes de la venta del paquete al empresario jienense Fran Anera, vivirá una eliminatoria de lo más emotiva. Aunque con el sueño de que sea el conjunto jienense el que siga pudiendo creer en el ascenso.

Un ascenso a Segunda RFEF con el que culminaría de manera soñada sus más de dos años de gestión al frente del Real Jaén como máximo accionista y cabeza visible del proyecto Fomento y Promoción del Real Jaén SL, propietaria de la entidad de la capital del Santo Reino. Todo ello cuando cogieron al club en una situación sumamente delicada y con un claro objetivo: "Lo que queremos es que el Real Jaén esté todo lo arriba que pueda".

¿Cómo afrontan este eliminatoria frente al Almería B?

Nosotros la eliminatoria la afrontamos con mucha ilusión, yo creo que el equipo está bastante fuerte y espero que tengamos un buen resultado en Almería y rubriquemos el pase a la siguiente ronda en La Victoria.

¿Qué balance hace de la temporada hasta la fecha?

Hemos ido toda la temporada segundos, creo que estamos haciendo una temporada bastante buena como ya hicimos la temporada pasada, que nos quedamos a las puertas del ascenso. El equipo viene de menos a más y durante toda la temporada hemos estado ahí arriba y yo creo que este año toca. Creo que este año estamos bastante fuertes en todas las línea y el bloque está muy unido y están mentalizados tanto los jugadores como todos los que componemos el Real Jaén, incluido la afición, que este año puede ser el nuestro.

¿Qué supone esta eliminatoria a nivel personal al enfrentarse a un rival de su tierra y en el que su hijo (Ramón García) llegó a jugar en su cantera?

Para mí a nivel personal mi hijo ha cubierto todas las etapas en categorías inferiores desde alevín de segundo año hasta terminar en juvenil División de Honor. Lógicamente le tengo muchísimo aprecio a la UD Almería, es mi tierra, pero en estos momentos soy un componente del Consejo de Administración del Real Jaén y lógicamente tenemos que intentar ganarle a la UD Almería por mucho que me duela, lógicamente.

¿Es el ascenso una obligación para el club?

Entiendo que sí, nosotros llevamos dos años y medio en el Real Jaén, Fomento y Promoción del Real Jaén lleva dos años y medio allí. Las cosas han cambiado bastante desde que nosotros llegamos, nosotros nos encontramos un club roto, por decirlo de alguna forma. El año pasado celebramos el centenario del Real Jaén, es un histórico, y yo creo que estamos en la obligación de intentar llevarlo a otras metas. El Real Jaén, por nombre, por club, por entidad, por antigüedad, no puede estar en la quinta categoría del fútbol nacional.

A final de temporada pondrán fin a su etapa en el Real Jaén después de la venta del paquete accionarial. ¿Qué balance realiza de la gestión durante estos años?

Vamos a estar hasta final de temporada, Fran Anera se ha quedado con el paquete mayoritario de la Sociedad de Fomento y Promoción, que es la dueña del paquete mayoritario de acciones del Real Jaén. Nosotros estamos a su disposición, lógicamente, por si tenemos que seguir echándole una mano nosotros encantados de seguir echándole una mano, de seguir formando parte del Consejo de Administración la próxima temporada. Creo que la etapa nuestra ha sido bastante buena. El Real Jaén estaba desahuciado cuando nosotros llegamos, tanto institucionalmente como deportivamente, como en instalaciones. Creo que hemos conseguido estabilizarlo, hemos conseguido que el Ayuntamiento de Jaén haya hecho un campo a la altura del Real Jaén, unas instalaciones a la altura del Real Jaén. Creo que la etapa nuestra ha sido bastante buena, tanto institucionalmente como deportivamente, como de consolidación y poner el trampolín de salida para que el Real Jaén se encuentre próximamente donde creo que debe estar.

De conseguir el ascenso sería mérito de su gestión.

Lo de menos es quien haya aportado más o más tiempo, creo que es lo de menos, todos somos una piña, todos habríamos puesto nuestro granito de arena para que eso suceda. Y ojalá que suceda. Creo que somos una familia dentro del Real Jaén ahora mismo, tanto directivos como jugadores, como cuerpo técnico, como afición. Y todos hubiéramos colocado ese pequeño granito de arena para conseguir el ascenso. Esto no es mérito ni demérito de una persona en concreto, sino de todos los que componemos el Real Jaén.

¿Cuál ha sido el momento más duro y el más bonito durante esta etapa?

Momentos duros es que hemos tenido muchísimos. Momentos duros es que cada semana hemos tenido que ir salvando una bola de partido, como se suele decir, tanto institucionalmente como en el tema financiero. Lo más bonito ha sido el año del centenario y sobre todo el ver la ilusión de la afición, que cada día se están sumando más y más. En este último partido frente al Torre del Mar hubo 7500 espectadores en La Victoria, algo que no se había visto desde que el Real Jaén estaba en Segunda. Creo que lo más bonito es esa unión de la afición y el sumarse cada día más adeptos al Real Jaén y el ver la cara de felicidad del aficionado.

¿Cómo se gestiona la venta del paquete accionarial mayoritario y se toma la decisión?

Nosotros tenemos varias reuniones con Fran Anera, poco a poco va entrando en el organigrama del Real Jaén, primero como director general. Vamos teniendo conversaciones. Yo, particularmente, y mi socio José Pablo cuando nosotros entramos en el Real Jaén siempre hemos dicho que si alguna vez llegaba una persona o varia gente que de un plumazo, por decirlo de alguna forma, pudiera solucionar el tema de Hacienda y de Seguridad Social para que el despegue fuese completamente del Real Jaén, que nosotros no dudaríamos en dar un paso al lado. Lo que queríamos era estabilizar el club, que volviera a sonar la marca Real Jaén y que el Real Jaén estuviera donde se merece por historia y por entidad. Las negociaciones fueron bastante sencillas, nosotros le ofrecimos entrar dentro del paquete de Fomento y Promoción del Real Jaén. Lo acepto y ya está. Aquí de lo que se trata es de sumar. Lo que queremos es que el Real Jaén esté todo lo arriba que pueda estando nosotros al frente como máximos accionistas, estando en el Consejo o simplemente como abonados. Esa es la meta que tenemos todos, tanto Fran Anera como José Pablo, como todo el Consejo de Administración y como yo.

¿Se llegó a valorar la opción de no vender todo el paquete?

Se estuvo hablando de muchas cosas. Querían la totalidad de Fomento y Promoción y no podíamos faltar a nuestra palabra. Nosotros siempre hemos sido muy claros, hemos ido siempre de cara y al final se concretó esa venta de Fomento y Promoción, de la sociedad que es máxima accionista del Real Jaén. Estamos encantados siempre y cuando todo siga hacia delante, creo que Fran tiene capacidad para seguir hacia delante y nosotros echándole una mano en todo lo que necesito y más.

¿Cuáles son sus próximos proyectos en mente?

A nivel personal nosotros tenemos varias empresas y a nivel deportivo ahora solamente puedo fijarme en seguir ayudando al Real Jaén y ya se irán viendo cosas.