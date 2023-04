El olulense Ramón García Fenoy busca el ascenso del Real Jaén

El 7 de junio de 2014 el Real Jaén disputó su último partido en el fútbol profesional. Aquel día, el conjunto jienense selló su descenso a la extinta Segunda División B tras caer en La Victoria ante el Alavés. Lo que entonces su afición no se podía imaginar era hasta donde iba a caer años más tarde, pisando ahora la quinta categoría del fútbol español. Pero ahora, justo cuando la entidad vive su centenario, parece estar poco a poco resurgiendo de sus cenizas.

Con el empresario natural de Olula del Río Ramón García Fenoy como presidente del club y cabeza visible del proyecto Fomento y Promoción del Real Jaén SL, que hace dieciocho meses se hiciera con las riendas de la entidad, el conjunto jienense está este domingo a las puertas del ascenso a Segunda RFEF para lo que necesitan ganar al Marbella, actual líder del grupo IX de Tercera RFEF.

Un ascenso con el que se pondría la primera piedra del sueño de "llevarlo al fútbol profesional", tal como asegura Ramón García que algún día le gustaría conseguir. Pero de lo que más se enorgullece es de "en tan solo dieciocho meses estar poniendo al Real Jaén donde se merece". Más aún cuando asegura que cuando llegaron "la estabilidad era cero", añadiendo que "todos los días mirabas la cara de los jugadores y era un poema. No sabían si quedarse, irse y ahora dieciocho meses después se están ofreciendo a diario una cantidad de jugadores de primer nivel que quieren jugar en el Real Jaén.

Ramón García Fenoy "Cuando nosotros llegamos la estabilidad era cero. Todos los días tú mirabas la cara de los jugadores y era un poema. No sabían si quedarse, irse y ahora 18 meses después a nosotros se nos están ofreciendo a diario una cantidad de jugadores de primer nivel que quieren jugar en el Real Jaén"

De esta manera, el olulense no duda en afirmar que lo más complicado en este tiempo "ha sido generar ilusión y que la gente creyera". "Por desgracia el Real Jaén en los últimos años ha sido una entidad que no ha generado ilusión, una entidad que tanto por el tema económico como por el tema deportivo no era creída en la ciudad", atestigua el ahora presidente del club lagarto, quien la semana pasada encabezara la expedición que fue recibida en audiencia por el Rey Felipe VI con motivo del centenario que desde el pasado 13 de agosto celebra el Real Jaén. Un acto que le generó "una ilusión inmensa" y que considera que "ha sido todo lo trabajado durante estos dieciocho meses lo que ha dado la recompensa para ser recibidos en Zarzuela y oficialmente tener el refrendo Real".

Hito histórico, pero que no impide que por su cabeza pase una y otra vez la trascendental cita en Marbella, la cual "afrontan con muchísima ilusión después de llevar toda la temporada en cabeza", aunque "ahora por circunstancias van segundo a un punto y se la van a jugar en una final en el campo del Marbella". Así, este domingo el olulense sueña con lograr el ansiado ascenso en el que sería su primer gran éxito desde que se convirtiera en la cabeza visible de este Real Jaén.