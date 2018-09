La épica regresa a Santo Domingo

El CD El Ejido, aunque aún debe mejorar muchas cosas, como es normal en un arranque liguero, sigue haciendo bien sus deberes en casa. Segunda victoria sobre el césped de Santo Domingo tras remontar frente al Villanovense. Los celestes no se arrugan tras el 0-1 y dan la vuelta al marcador antes del descanso de un partido donde los almerienses sacaron un sobresaliente en capacidad de reacción y en el que Aulestia paró un penal en el 74', con el 2-1 y jugando ya con diez.

Una de las grandes novedades en el once de González fue el regreso a la titularidad de Emilio Cubo, que ya en el primer minuto enseñó los dientes en una galopada por banda derecha que terminó con un pase de Velasco y el primer centro al área rival por parte de los locales. Responderían los extremeños en el 3' metiendo el miedo en el cuerpo a los casa en un centro de Xiscu que casi sorprende a Aulestia. En esa jugada se lesionó Raíllo, al tratar de rematar, y tuvo que ser sustituido en el 6'.

Se repuso muy bien a ese contratiempo el cuadro foráneo, que en el 10' probó suerte en un lanzamiento de falta que detuvo sin problemas Aulestia a Montero. La más clara del duelo hasta el momento fue en el 13', y llegó por parte celeste, en un disparo de Jesús Rubio casi desde el corazón del área que despejó Gil. Estaba mostrando más mordiente el equipo de González, pero curiosamente fueron los de Villanueva de la Serena los que se adelantaron en el tanteador, en una falta mal defendida que peinó Leandro y posteriormente remató Esteban Muñoz. Tocaba remar a contracorriente.

Aunque tuvo sus minutos de dudas e imprecisiones, el CD El Ejido no le perdió la cara al partido y en el 26' reclamó un penalti clarísimo por mano de un defensor villanovense, pero no lo vio el colegiado. Ya la pasada jornada, en casa del Sanluqueño, se vieron perjudicados por un penal en contra que no era. La insistencia local dio su premio en el 34', tras un saque de esquina de Tomás, muy activo desde que comenzó el partido, que remató por bajo en el segundo palo Antonio Pino. Con el 1-1 se crecieron los del Poniente. En el 44' Esteban Muñoz evitó sobre la linea un gol del lateral zurdo celeste que sí llegaría en el 46', de la bota de Alfonso al aprovechar un despeje de Gil que se quedó muerto en el corazón del área.

La segunda parte comenzó a un ritmo alto, con un juego más fluido, viéndose a un CD El Ejido más contundente en el centro del campo, donde tuvo muchas recuperaciones. En una de ellas, Alfonso se marchó con el, balón, se metió hasta la cocina pero su disparo se topó con una buena parada de Ismael Gil en el 47'. Los visitantes también tuvieron sus ocasiones, como la de Carrasco en un remate de cabeza en el 67'. El delantero del cuadro seronés tuvo el sus botas el empate, en un penalti el que Tomás vio la roja, pero detuvo su disparo Aulestia en el 74'. Quedaba defender en inferioridad, con uñas y dientes, una mínima ventaja. La épica regresaba a un feudo de Santo Domingo que estuvo a la altura, que supo dar el aliento necesario para que los suyos se quedaran con una trabajada y merecida victoria que mantiene el feudo celeste aún inexpugnable.