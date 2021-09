En el equilibrio está la virtud

Solidez, cohesión, firmeza, estabilidad, seguridad, fortaleza. Podría seguir definiendo a esta UDA que, ante un rival de enjundia, presentó candidatura firme para anidar en las posiciones de privilegio de la clasificación o incluso en los puestos de ascenso directo si se continúa en la misma línea. Disipadas las dudas que en Ponferrada llegó a generar la medular, ese eje sobre el que descansa cualquier equipo que busque el equilibrio, la delantera más mortífera de la categoría ya se siente más arropada.

Sin ese enlace, las virtudes de la dupla de moda se empequeñecen. Asimismo, la zaga (Babic se asienta) respira al tener delante el muro que forman Samú y De la Hoz. Ahora sí que reina la armonía entre líneas que, a la postre, termina exprimiendo las virtudes de las individualidades. Ante el Tenerife se dirimió un combate de boxeo donde la UDA fue arrinconando a su rival conforme pasaban los asaltos. De hecho, no creo que el Tenerife haya sufrido tanto desde que comenzó esta temporada como lo hizo al comienzo de la segunda mitad.

Antes del primer tanto rojiblanco daba gusto ver cómo lo intentaban los de Rubi ante un adversario en forma y ordenado, sin dar opción alguna a los de Ramis. Intento de ataque, recuperación y vuelta a empezar, como hacen los equipos poderosos con los modestos. Al final, y por méritos propios, el primer golpe de gracia lo dio la UDA, porque se vislumbraba que quien se adelantara en el marcador iba a triunfar.

Y así fue. Con el desgaste infligido al contrario, comenzó a emerger la figura de Sadiq y la no menos importante de Ramazani. La asistencia del menudo delantero provocó el penalti y su frialdad, a lo Mendieta, en la ejecución de la pena máxima con la vista perenne en el guardameta isleño, rompió al fin la tela de araña del Tenerife. El nigeriano necesita al belga, y viceversa. Menos mal que no se ordenó el cambio de Ramazani segundos antes.

Lo de Sadiq, comienza a ser costumbre. Se está asentando en el fútbol español, y por ende en la UDA, y esa es una noticia clave para el devenir del tercer proyecto de Turki. Su segundo tanto debe de dar miedo a cualquier central rival, pues la zancada del delantero nigeriano es, hoy por hoy, inalcanzable para cualquier defensa de la categoría de plata. Estará por ver cuando Sadiq comience a medirse en el futuro (tan solo tiene 24 años) con zagueros de primer nivel europeo. Ojalá sea con la casaca rojiblanca.

A destacar también la versatilidad de Pozo, que aun así lo veo más como atacante que como defensor. Gran acierto en el mercado de fichajes sobre la campana. Acerca de dos de los proscritos en las últimas alineaciones, Curro y Lazo, dos opiniones dispares: mientras el centrocampista sevillano disputó unos minutos excelentes, asistencia a Sadiq incluida, el extremo gaditano parece recibir cada renovación como si de un tranquilizante se tratara.

Desde dicha ampliación ha vuelto Lazo a ser ese jugador apático que por desgracia sufrimos la campaña pasada. A ver si se reivindica porque, si no el mismo, Pozo le va a comer la tostada en la delantera cuando Rubi decida volver al sistema con tres delanteros. No, no me olvido de la parada de Fernando con 2-1 en el electrónico, lo quería dejar para la última línea de esta acta como broche final...