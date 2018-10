Tantos errores ante el líder te condenan

Error y ensayo en contra fue la tónica de gran parte del partido ante un gigante que no perdona y cuyas cualidades además son muy evidentes, sin necesitar el fallo del rival para pasarle por encima. En la mayor parte de las ocasiones, el balón se escurrió de las manos en situaciones que no son lo normal en el XV almeriense, por lo que se tuvo que remar más todavía al verse en la tesitura de ser presa de su propia falta de inspiración. Con todo, se planteó un partido muy serio ante un equipo que había recibido, como máximo, nueve puntos en contra en un partido, y que en Almería se llevó 15. No solo eso, al líder Ciencias se le había hecho un ensayo en cuatro partidos, y en el Juan Rojas, pese a todas las adversidades locales, encajó dos, ambos de gran mérito por la pelea sostenida.

Que una melé en 22 propia para Ciencias acabase en ensayo bajo palos por la magistral acción de Domínguez, que le regaló el try a Ollé, fue una muestra de lo complicado que resulta mantener el ritmo de intensidad y concentración ante una plantilla de División de Honor A como la sevillana. Ambiente un tanto raro por la pena de la lesión de un rival con fractura abierta de tibia y peroné, la última anotación visitante quedó en anécdota en un día en el que URA supo lo que tenía que hacer, lo aplicó bien, pero erró en lo que nadie se espera en la segunda máxima categoría del rugby.