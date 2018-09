Un escudo y un puñal

Casi sobre la bocina del cierre de mercado Esteban Saveljich y Juan José Narváez completaban las 25 fichas profesionales disponibles tras un frenético mercado veraniego en el que la UD Almería remozó su anterior plantel con hasta 17 caras nuevas.

El central argentino regresa cedido por el Levante a la que fue su casa durante la etapa de Néstor Gorosito en el banquillo para cubrir la marcha de un símbolo como Joaquín al Real Valladolid y Juan José Narváez aterriza a préstamo por parte del Betis para intentar explotar las cualidades que ya apuntó en el Córdoba el curso pasado.

La dirección deportiva unionista tuvo claro que solapar la marcha del canterano Joaquín de cara a la afición solo era posible trayendo en su lugar a un jugador que dejó buena huella en los seis meses que estuvo durante el curso 2015-2016 y el candidato ideal era el central argentino, que no contaba para Paco López en las filas del conjunto granota.

A sus 27 años el de Tandil se mostraba ilusionado por arrancar de cero este nuevo proyecto, del que aunque solo han pasado un par de temporadas desde su anterior estancia, ya no queda nadie en el vestuario: "Volver a un sitio donde me trataron tan bien siempre es agradable. No me encuentro con compañeros porque no coincidí con ellos, pero sí con gente del club y utillería. Vengo ilusionado y la cosa puede salir muy bien".

El bonaerense, que también ha militado en Defensa y Justicia una campaña y cuatro en Racing Club de Avellaneda, valora positivamente lo que ha visto en el plantel durante sus primeros entrenamientos, si bien advierte del peligro de poder pecar de inexperiencia: "Creo que hay gente muy joven, gran parte bueno y por otra no tanto porque hay que estar encima para que no se relajen ni pequen de inocentes porque esta categoría te exige al 100% todos los partidos. Esa mezcla de juventud y experiencia es buena e importante".

Llamado a coger galones, espera su oportunidad para verse en el once y cree que hay buena competencia en el puesto: "Por mi forma de ser, responsabilidad tengo siempre, donde me toque estar trato de dar lo mejor y tomar un rol importante dentro del equipo, no tengo presión alguna. A Truji lo conozco, a Ibiza lo vi bien el otro día y a Owona lo he visto poco porque está lesionado y no puedo decir nada porque tampoco hemos jugado en contra".

Saveljich, que hereda el '24' de Joaquín, le daba el relevo a Narváez (lucirá el '12') en su puesta en escena como rojiblancos. El atacante colombiano agradecía la paciencia del Almería este verano para hacerse con sus servicios: "Me decidí por el Almería porque desde el principio se tomaron el trabajo de hablar directamente conmigo. Mostró su interés como club y valoro mucho ese empeño y dedicación en mi fichaje, por lo que estoy muy contento de poder estar aquí".

Figura clave en la milagrosa salvación del Córdoba aportando cinco dianas tras su llegada en el mercado invernal, espera hacer lo propio como indálico: "Mi objetivo es aportar lo máximo, también en fase defensiva, no solo ofensiva, y si puede acompañarse de goles, mucho mejor".

Con 23 primaveras espera que sea el año de su eclosión definitiva: "Siempre intento dar lo máximo posible. Escogí Almería porque es un magnífico club para explotar e intentaré hacer un gran año".