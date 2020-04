Son muchas las ganas de volver a disfrutar del deporte al aire libre tras semanas de confinamiento. Ya sea con actividades como caminar por el Paseo Marítimo de Almería junto a la playa, montando en bicicleta o corriendo. Cualquier iniciativa es bienvenida, pero en tiempos de coronavirus, éstas requieren de precauciones como evitar el deslizamiento mutuo.

Un estudio de la Universidad KU LEUVEN de Bélgica y Universidad Técnica de Eindhoven de Países Bajos1 han recogido diferentes resultados de la distancia que hay que mantener durante el COVID-19 a la hora de practicar deporte y que, es de vital importancia si queremos regresar a la normalidad.

En esta línea, el estudio aconseja que para caminar, la distancia de las personas que se mueven en la misma dirección en una línea debe ser de al menos 5 metros. Mientras que para correr, se debe alcanzar los 10 metros, y al montar en bicicleta, la distancia tiene que aumentar hasta los 20 metros y al pasar por el lado de alguien, se recomienda estar en un carril diferente a una distancia considerable.

Por su parte, la Junta de Andalucía coincide en las cifras de 4-5 metros entre las personas al pasear, 10 metros cuando se practica running y 20 metros si es en bicicleta. Desde el Patronato Municipal de Deportes se apela a la responsabilidad de los deportistas, y tengan en cuenta estas recomendaciones avaladas por especialistas e investigaciones contrastadas.

Estudio Internacional

El estudio parte de la regla que aplican los países de distanciamiento social entre 1 y 2 metros, que como demuestra el estudio debe aumentar cuando se camina, corre o monta en bicicleta. Una regla que parece efectiva cuando estás parado o afuera con poco viento, ¿pero qué pasa cuando caminas, corres o montas en bicicleta? El estudio, analiza que cuando alguien durante una carrera respira, estornuda o tose, esas partículas se quedan en el aire, por lo que la persona que corre detrás de ti, atraviesa la nube de gotas que el de delante ha ido dejando por el camino.

Asimismo, los investigadores sacaron la conclusión simulando la aparición de partículas de saliva de personas durante el movimiento -caminar y correr- y esto desde diferentes posiciones (una al lado de la otra, diagonalmente una detrás de la otra y directamente una detrás de la otra). Y aunque este tipo de modelo se usa para mejorar el nivel de rendimiento de los atletas, porque tal y como reflejan en el estudio, permanecer en la corriente de aire del otro es muy efectivo. Sin embargo, observándolo desde el punto de vista del COVID-19, se recomienda según la investigación, mantenerse fuera de la corriente que va generando la persona delante de ti.

Para obtener datos certeros, utilizan animaciones y visuales donde la nube de gotas dejadas por una persona es claramente visible. Según el profesor Bert Blocken, manifiesta que “las personas que estornudan o tosen esparcen gotas con una fuerza mayor, pero también las personas que simplemente respiran dejarán partículas atrás". Los puntos rojos en la imagen representan las partículas más grandes y originan una mayor posibilidad de contaminación, pero también caen más rápido. "Pero cuando la atraviesan pueden quedarse en la ropa", considera.

En el estudio consideran que el distanciamiento social juega un papel menor para dos personas en un ambiente con poco viento cuando corren o caminan uno al lado del otro. Las gotas aterrizan detrás del dúo y cuando se colocan diagonalmente uno detrás del otro, el riesgo también es menor para atrapar las gotas del corredor principal. Siendo mayor el riesgo de estar una persona detrás de la otra.

Pautas antes de salir y volver al domicilio

Es importante conocer el riesgo de contaminación, por lo que la Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía ha desarrollado un plan de prevención para todos los usuarios que quieran salir fuera de sus domicilios a hacer running de forma individual, una vez que sea autorizado por el Gobierno de la Nación. Para preservar la salud tuya y de tu entorno, es necesario que conozcas las medidas a seguir antes de ponerte en marcha:

Lo primero que explica es el distanciación, que recomienda que sea de 4-5 metros al pasear, 10 metros al correr y 20 metros si vas en bicicleta. Si tienes síntomas de la enfermedad, convives con alguien que la sufra o muestras síntomas (fiebre, tos o dificultad respiratoria), lo mejor es quedarse en casa. Si no es así y quieres practicar deporte al aire libre, no olvides llevar tu documento identificativo.

La vuelta a hacer deporte ha de ser progresiva para todos y adaptada a la edad, condición física y estado de salud por lo que, es importante no olvidar calentar previo al ejercicio.

Al regresar a casa, es imprescindible no tocar nada y dejar la cartera, el móvil o las llaves en la entrada para su posterior desinfección. Al igual sucede con las zapatillas, que deberán ser desinfectadas. También aconsejan lavarse las manos inmediatamente y lavar la ropa con la que has hecho deporte en un programa de lavado no inferior a 60º C. Y por último, ducharse para eliminar posibles agentes infecciosos.