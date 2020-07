El extremo belga del United Ramazani, más cerca de firmar como rojiblanco

El fichaje de Largie Ramazani por la UD Almería está más cerca de concretarse a tenor de las informaciones que llegan desde Inglaterra. Según indica el periodista Kristoff Terreur en su cuenta de twitter, el extremo belga de 19 años habría rechazado una nueva propuesta de renovación del Manchester United, con el que el pasado mes de noviembre debutaba en la Liga Europa, movimiento que lo acerca más si cabe a vestir de rojiblanco tras el interés mostrado en las últimas semanas por la entidad presidida por Turki al-Sheikh.

Largie Ramazani is very close to joining Spanish club UD Almería. The Belgian winger (19) rejected a new deal at Manchester United and was released. He made his debut for #MUFC in the Europa League in November, against Astana. pic.twitter.com/5f7MO4Vpid