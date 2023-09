Los ‘fichajes’ de pretemporada de Unicaja, justo antes de viajar a Lisboa

Charly Carreño ya tiene agrupados a casi todos sus hombres, toda vez que este lunes se incorporaron Borja Ruiz, Víctor Rodríguez y Álvaro Viera para dar comienzo a la tercera semana de pretemporada con el equipo prácticamente completo de efectivos. Solo resta por enfundarse el verde el opuesto canadiense Matt Neaves, que se encuentra en la fase final de los trámites burocráticos obligados en su país y que podría incorporarse al grupo, vía Lisboa, en los próximos días. Y es que Unicaja Costa de Almería emprende ruta hacia la capital lusa esta madrugada para realizar una estancia de cinco días, hasta el domingo, con preparación y con partidos ante SL Benfica y con un encuentro frente a Sporting.

Los tres 'recién llegados' han estado activos, entrenando y compitiendo, por lo que están en perfectas condiciones físicas y su integración en la dinámica del grupo no va a suponer algo traumático. Tanto Borja Ruiz como Víctor Rodríguez han disputado el Eurovolley con los RedLynxes, acariciando el pase a la fase de cruces, y Álvaro Viera se ha proclamado campeón de Andalucía y de España sub-21 y subcampeón de España absoluto en vóley playa. En los primeros compases sobre la pista del Moisés Ruiz, haciendo competitivo de seis contra seis este lunes, se ha comprobado que el nivel de entrenamiento será alto en la temporada venidera, algo fundamental para poder regresar a la lucha por los títulos.

Borja Ruiz, que anunció su retirada de la selección nada más finalizar la participación de España en el Eurovolley, ha sabido aprovechar esta última experiencia: "Esto es algo que todo deportista profesional quiere vivir, y la verdad es que ha sido impresionante; jugar a ese altísimo nivel siempre es un lujo". En su opinión, los RedLynxes han rayado muy alto: "Hemos hecho un Eurovolley muy bueno, pero no hemos tenido la suerte de poder entrar en los octavos por diferencia de coeficientes en triple empate; nos vamos contentos, eso sí, por conseguir hacer lo que teníamos en mente, que era ganar dos partidos".

Ha sido su punto y final en la "suma de experiencias" con España, "una más a la mochila", pero afronta el momento del adiós: "Te vienen muchos sentimientos a la cabeza, muchos recuerdos, porque han sido diez o doce años en la selección, pero creo que ha llegado la hora de tomar la decisión en el momento adecuado, en el momento justo". Lo explica: "Me encuentro muy bien tanto física como psicológicamente, pero creo que hay que dejar paso a las generaciones que entran y ahora mismo tengo otros retos en la mente, aunque seré un fiel seguidor de todos los compañeros y amigos que dejo en los RedLynxes tanto cuando jueguen con España como cuando jueguen en sus clubes, alegrándome de todo lo bueno que les pase".

Respecto a Unicaja Costa de Almería, "me he encontrado un grupo supermotivado, que tiene muchísimas ganas de hacer un gran año, que es lo importante". A la espera de que Neaves llegue "en los próximos días", el equipo "está entrenando duro ahora, sobre todo estas semanas de pretemporada, en las que hay mucho volumen de entrenamiento". Se suma a los muchos deseos de entrar en partido: "Empezamos a competir esta semana y a ver qué tal está el grupo, pero bueno, estoy muy contento de todos los jugadores, con su predisposición, ya que en cada entrenamiento lo están dando todo y crecemos".

Víctor Rodríguez define su verano como "uno de los más cortos e intentos", ya que había que "preparar un campeonato de Europa en un mes, tarea complicada, pero no imposible, y de hecho llegamos con un buen nivel al torneo, lo que se demostró en el debut ante el anfitrión Bulgaria", textualmente. La particular historia del grupo determinó que se llegase "con todo en juego" al último partido contra Ucrania, si bien "lamentablemente no se logró la victoria y quedamos fuera de octavos, tristes por la finalización de nuestro campeonato, pero contentos por el juego mostrado y por saber competir a grandes selecciones".

El receptor palentino ha tenido "pocos días entre el fin del periodo de selección y la vuelta al club", pero reconoce que ha vivido "con mucha ilusión poder incorporarme al trabajo con mis compañeros de equipo, que llevan entrenando dos semanas", máxime porque "tenemos un gran grupo, con grandes jugadores, y con trabajo podremos llegar a tener un nivel muy alto durante la temporada", expresado de manera literal. Añade Rodríguez que llevan "poco tiempo juntos, pero ya se va viendo esa conexión, que poco a poco irá fijándose más", y desea entrar en liza: "Muchas ganas de empezar los partidos amistosos e intentar llegar de la mejor forma posible al primer partido de liga".

En cuanto a Álvaro Viera, su verano ha sido también muy intenso,"un verano cargado de competiciones". En ese sentido, "hemos estado compitiendo prácticamente cada fin de semana compitiendo", dice textualmente, "y eso me ha hecho empezar la pretemporada con Unicaja Costa de Almería con una forma física bastante buena para poder adaptarme a la pista". Sabe la tarea que le queda por adelante a ese respecto y por ello agradece la buena condición física con la que lo afronta: "No es a lo que yo estoy acostumbrado, así que, entonces, por esa parte, estoy bastante contento".

Viera agradece "la flexibilidad del club a la hora de dejarme jugar en los dos campeonatos nacionales, el de España sub-21, acabando campeón, y el absoluto, con medalla de plata, dos experiencias excelentes", también dicho de modo textual. Pero, a partir de ya, a por todas sobre pista, bien arropado por sus compañeros: "Veo a un equipo que está bastante compenetrado; nos llevamos todos muy bien entre nosotros, y eso va a facilitar mucho a la hora de jugar los partidos o si nos encontrarnos en situaciones difíciles". El grupo unido es clave para la cosecha de éxitos, e insiste en que "nos llevamos bastante bien", por lo que se disfruta del ambiente de trabajo día tras día.