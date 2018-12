El filial gana el derbi al CD El Ejido (2-0)

Siempre se ha dicho que en un derbi no importan las diferencias clasificatorias, ni la diferencia de edad, siempre es un partido especial en el que puede pasar cualquier cosa. Y así, fue. No se veía un duelo entre rojiblancos y celestes desde hacía siete años y el choque entre vecinos no defraudó, pese a que hubo final alegre para unos y amargo para otros. No ganaba la UD Almería B desde el pasado 28 de octubre, cuando se impuso por 1-0, in extremis, al colista Atlético Malagueño, y volvió a reencontrarse con el triunfo en el mejor escenario posible: en el Mediterráneo, ante el CDEl Ejido y en el último duelo del año. Victoria más que motivadora y esperanzadora en el derbi almeriense para un filial rojiblanco en el que fue clave la apuesta de inicio de Esteban Navarro por la dupla atacante Darío-Toril, autores de los tantos locales ante un cuadro ejidense que llegó a dominar pero no supo recuperarse de los dos goles encajados en cuatro minutos.

Se mostró nervioso el cuadro local desde el inicio ante un rival muy bien plantado. Pese a ello, los de Esteban Navarro fueron los primeros en rondar la meta de su oponente. En el 3’ lo intentó Alberto Toril con un disparo lejano ante el que estuvo muy atento Aulestia. Apostó el filial por la dupla en ataque Toril-Darío, ejerciendo una gran presión a los defensores y poniendo en serios aprietos la salida de balón de un cuadro del Poniente almeriense al que le costaba circular el esférico. Dicha presión provocó, en el 11’, un error garrafal de Álex Sánchez que dejó en bandeja un cara a cara a Darío con la meta ejidense, pero el ariete vicario, exceleste, la mandó fuera.

El choque estaba siendo equilibrado en casi todas sus facetas, con un CD El Ejido que tenía el balón pero el Almería B ya había tenido dos acercamientos con cierto peligro. La ocasión más clara del partido, sin embargo, llegó en el 15’, en un centro de Javi Pérez que se envenenó y dio en el larguero. Los de Navarro enseñaban los dientes en ataque y, por el momento, estaban muy bien en defensa, neutralizando a Samu Corral en todo momento.

Con el paso de los minutos, entrando ya en el segundo tramo de la primera mitad, empezó a encontrar más fluidez el conjunto celeste. En el 22’, Urri tuvo que mandar a córner un intento de disparo de Velasco, que recibió un pase al corazón del área tras un jugadón de Alfonso. Cuatro minutos más tarde, recibía el esférico Corral en el pico del área, de espalda a la portería, dio un taconazo y se la dejó en bandeja para el disparo de Cubo, provocando la estirada de Batalla, que envió la pelota a córner. Apretó, y mucho, el equipo de González en la recta final del primer período. En el 39’, Tomás lanzó una falta directa y de nuevo hizo lucirse a cancerbero rojiblanco. Antes del descanso, un disparo de Alfonso al lateral de la red. Acabó dominando el CD El Ejido ante un Almería B que fue de más a menos.

El segundo equipo rojiblanco salió con mucha intensidad en la segunda parte, como en el inicio de la primera pero con menos nerviosismo, más asentado ante un contrario que sorprendió con un doble cambio y que siguió un escalón por encima en lo que a dominio se refiere. Alberto González dio entrada a Carralero, por Velasco, que tenía amarilla, aunque lo extraño fue ver como dejaba en el vestuario a Alfonso, uno de sus hombres más activos y peligrosos del primer período. El motrileño, al parecer, estaba teniendo algunas molestias musculares, y cedió el testigo sobre el verde a Antonio Pino. Nada más comenzar el segundo tiempo, Javi Pérez remató de cabeza un córner, pero Aulestia estaba en su sitio y no tuvo problemas para atajar el testarazo.

Los de casa aprendieron que mimando más la pelota, sin prisas, podían llegar al área con peligro. También lo mimaba el conjunto ejidense, que estaba dominando pero en el 61’, en un robo de balón de Callejón, sufrió una contra demoledora protagonizada por Darío Guti que acabó en el 1-0. El ariete natural de Vícar, ex del cuadro de Alberto González, firmó una finalización perfecta al palo cruzado. Este tanto rompió a los ejidenses, que se quedaron muy tocados y cuatro minutos más tarde encajaron el segundo del filial, cada vez más inspirado, en un remate de cabeza de Alberto Toril a centro de Javi Moreno. Dio sus frutos la apuesta de Navarro por alinear a ambos delanteros. No los dio para el CD El Ejido el doble cambio nada más comenzar la segunda, ya que ni Carralero ni Pino estaban aportando más a los visitantes.

La UD Almería B fue creciéndose cada vez más con el 2-0 y viendo correr el crono ante un oponente que no espabilaba. La defensa local estuvo de diez, Javi Moreno y Callejón sublimes y el cuadro rojiblanco supo gestionar muy bien los tiempos. Los ejidenses tenían el centro del campo totalmente perdido, lo que obligó a González a realizar su último cambio y dar entrada a Jesús Rubio, otro ex del filial. El centrocampista dio algo más de estabilidad, aunque sin premio, a los foráneos, a los que el colegiado anuló dos goles por fuera de juego de Carralero (86’ y 92’).