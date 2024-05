Fin de la etapa de José Escrich al frente de El Ejido Futsal

Poco más de dos semanas han transcurrido ya desde que acabara la temporada para El Ejido Futsal, que se quedó a las puertas de disputar el play off de ascenso a Primera División. Pero desde la entidad celeste se encuentran ya trabajando de cara al próximo curso. Si con anterioridad el club almeriense anunció la renovación de Juanan, el regreso de Cola y la no continuidad del meta Manolo así como se despedía de los jugadores cedidos, este viernes comunicaba de manera oficial que José Escrich no continuará al frente del conjunto ejidense.

De esta manera, el técnico valenciano pone fin a su etapa en el conjunto celeste después de dirigirlo durante las dos últimas temporadas en Segunda División. El hasta ahora entrenador de los ejidenses llegó al equipo a finales de mayo de 2022 procedente del Bisontes Castellón, al que había entrenado durante tres temporadas y dos de ellas coincidiendo con El Ejido Futsal en la categoría de plata del fútbol sala español.

Mientras, José Escrich anteriormente había estado al frente de equipos como el Levante UD, Armiñana Valencia, Space Gasifred Ciutat dEivissa o Valencia FS. Asimismo, dentro de la trayectoria del técnico valenciano antes de llegar a las filas de la entidad ejidense destacan sus dos ascensos a la máxima categoría logrados con el Valencia FS y con el Levante UD FS.

El Ejido Futsal estuvo a punto del milagro del play off

Por su parte, durante esta última temporada al frente de los celestes estuvo a punto de convertir el milagro del play off en una realidad. Después de verlo como una misión casi imposible con la derrota en Martorell los ejidenses consiguieron encadenar hasta cuatro victorias para llegar a la última fecha del campeonato con opciones de alcanzar la quinta plaza, si bien no dependiendo de sí mismos. Sin embargo, los del Poniente acabaron cayendo derrotados en casa frente a O Parrulo Ferrol, no acompañándole tampoco la victoria del Full Energía Zaragoza en Ibiza. Mientras, la temporada anterior el conjunto dirigido por José Escrich tampoco pudo meterse en puestos de play off, concluyendo el curso en la séptima posición.

Por último, desde la entidad ejidense han querido agradecerle al técnico valenciano su etapa como entrenador del conjunto celestes. "Desde el club queremos agradecer su trabajo, compromiso y buen hacer durante las dos temporadas que ha estado al frente del primer equipo de la entidad ejidense, logrando que el conjunto celeste pelee hasta el final por entrar el play off de ascenso a Primera División. Desde El Ejido Futsal le deseamos mucha suerte en su próximo proyecto deportivo", señala el club ejidense en su comunicado.