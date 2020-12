La 'fuga' de Sadiq pone en aprietos a Gomes

Algo no se ha gestionado bien esta semana en el seno de la UD Almería. El lunes Umar Sadiq no participó en la sesión de recuperación tras el partido disputado contra el Málaga. La versión oficial entonces fue que disponía de permiso por parte del club para solventar unos asuntos burocráticos, sin entrar en más detalles. En cierta medida era incluso lógico que el nigeriano tuviera un margen de descanso tras acumular mucho desgaste físico al ser la principal referencia ofensiva del conjunto rojiblanco.

Extrañó que el martes tampoco se ejercitase con el grupo, y ya entonces fuentes del club apuntaron a este diario que había tenido que desplazarse a Serbia (llegó procedente del Partizán de Belgrado) para solventar problemas con su visado. El miércoles, con el duelo copero en L'Hospitalet por la tarde, pasó desapercibido que el africano tampoco trabajó en el anexo Mediterráneo como sí hicieron el resto de descartes.

Las alarmas saltaban en la matinal de este jueves al comprobar que a 72 horas del trascendental duelo del domingo en el feudo del Espanyol, con la posibilidad de cerrar el infausto año 2020 en posiciones de ascenso directo, Sadiq tampoco estaba sobre el césped del anexo junto al resto de sus compañeros.

El club mantiene la versión de que la ausencia del ariete está justificada y que este viernes está previsto finalmente que se reincorpore a la disciplina, pero permiso mediante, flaco favor le están haciendo a José Gomes, que se ve ante el dilema de alinear a una pieza fundamental de su esquema pese a haberse saltado cuatro entrenamientos en uno de los partidos más importantes del curso, con las connotaciones que conlleva su elección a nivel de vestuario.

Parece difícil que el luso prescinda de un delantero en el que tiene depositada toda su confianza (en más de una ocasión ha repetido el discurso de que concluirá la campaña con más de quince goles) y la competencia en su demarcación hasta la fecha tampoco invita a pensar que vaya a producirse un movimiento en el once en ese sentido, si bien Pedro Mendes no viajó a tierras catalanas y esa decisión puede explicarse en el hecho de que Gomes cuente con su compatriota de inicio para este domingo en caso de que Sadiq no regrese en las mejores condiciones de su 'aventura burocrática'.