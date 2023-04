El Garrucha, campeón provincial de la Copa de Andalucía (1-2)

El Garrucha logró proclamarse campeón de la fase provincial de la Copa de Andalucía, manteniendo el sueño de disputar la Copa del Rey la próxima temporada. Los levantinos, que ya se habían impuesto al Sporting de Almería en el encuentro de ida de la final, consiguieron hacerse con la victoria también en la vuelta, llevando el trofeo a sus vitrinas.

Sin jornada en la Primera Andaluza una semana más, la vuelta de la final de la fase provincial de la Copa de Andalucía fue el plato fuerte en el fútbol almeriense este sábado. Los garrucheros llegaban a la cita en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles con la mínima ventaja del encuentro de ida, en el ganaron tres a dos a los capitalinos.

Los rojiblancos estaban obligados a ganar para hacerse con el trofeo, pero fueron los blanquinegros -este sábado vistieron de celeste- quienes se adelantaron en el marcador en el primer tiempo gracias al gol de Diego minutos antes del descanso, poniéndose el título de cara a los levantinos.

En el segundo tiempo el guion no varió, no viéndose el Garrucha por ningún momento por detrás en el marcador. Así, a la hora de juego Alejandro puso el segundo sentenciando el torneo, puesto que los capitalinos necesitaban de hasta tres goles para forzar la tanda de penaltis. A falta de poco más de un cuarto de hora Ramiro Orlando recortó distancias desde los once metros, pero ya era demasiado tarde.

Cuando el partido estaba a punto de concluir el rojiblanco Dani Salmerón vio la roja, parándose el partido cuando ya estaba más que sentenciado. El juego acabó reanudándose y el Garrucha proclamándose campeón ante su gran rival por la segunda plaza en el campeonato regular con el que se encuentran empatado a puntos en la clasificación.