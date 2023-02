Goleada celeste para empezar a creer (5-0)

En esta vida nunca hay que dejar de creer. Y tanto que creyó durante la tarde de este domingo el Poli El Ejido, que firmó una tremenda goleada ante el colista Utrera, al que la permanencia está cada vez más cerca de convertirse en misión imposible. Los celestes lograron tres puntos fundamentales en Santo Domingo, donde repetían después de caer derrotado siete días atrás ante el líder indiscutible Antequera, y dan un gran paso en su camino hacia la salvación, si bien pasarán una semana en la zona de descenso.

La victoria fue todo un alivio para los de David Cabello, que no saboreaban un triunfo desde el pasado 8 de enero cuando superaron por la mínima al Betis Deportivo también en Santo Domingo, dando por fin una alegría a su afición. Fue un partido redondo de los celestes, viviendo posiblemente sus mejores minutos en lo que llevamos de temporada. La felicidad era notable en la grada, como dicta la lógica después de tanto sufrimiento, emitiendo la parroquia celeste a viva voz el 'Mucho Poli' que tanto deseaban cantar.

Había mucha alegría en el conjunto del Poniente, pero esta pudo ser mayor si el resto de resultados de la jornada hubieran acompañado más. De esta manera, los de Cabello tan solo pudieron recortar un punto con el puesto de promoción de permanencia, que ahora marca el Juventud de Torremolinos con su triunfo de este domingo en su visita a Mancha Real, quedándose a una unidad de este. Tampoco hubo con respecto a los puestos que marcan la salvación a final de temporada, dándose idéntico caso tras los tres puntos sumados por el San Roque de Lepe.

Introdujo importantes cambios David Cabello, que dejó en el banquillo al guardameta Godino, al que le acompañaron Álex Robles, Cristóbal y Juancho. Por su parte, el técnico celeste dio entrada al meta Fred, Mauro dos Santos, Caio Emerson y Migue Marín, uno de los últimos fichajes de este Poli El Ejido y que esta vez si pudo estrenarse tras cumplir ciclo de amonestaciones la pasada jornada. Los planes era cristalinos, había que tocar piezas y la victoria comenzaba a tener carácter urgente.

La consigna era clara desde el momento en el que el colegiado Francisco Sáez Vital hizo sonar su silbato. Había que poner en aprietos a su rival desde el primer momento. No fallaron los celestes a su míster que ya en el 2' tuvieron la primera. Disparo de Álex Escardó que se estrelló en el larguero y Sato estuvo atento para rematar con la testa para meter el balón en las mallas, pero el ilicitano estaba en posición de fuera de juego por lo que el gol no subió al marcador.

El primer aviso ya estaba dado, aunque no era suficiente. Así, minutos más tarde la tuvo una vez más Sato, esta vez con un disparo mordido dentro del área. Los celestes perseguían el gol una y otra vez, volviéndola a tener en el 12' con un disparo de Juanje desde la frontal que se topó con un defensa que mandaba la pelota a saque de esquina. Por su parte, a los visitantes les estaba costando inquietar la meta defendida por Fred, no siendo hasta el cuarto de hora de juego cuando tuvieron un mínimo acercamiento con una falta bastante pegada a la línea de fondo que botaba David Segura y el guardameta del conjunto del Poniente detenía sin complicaciones.

El gol estaba por caer. Y así fue, en el 16' le cayó el balón a Alberto Fuentes después de que la zaga sevillana no estuviera del todo acertada al despejar un centro de Neto y puso el primero en el electrónico con un disparo raso con la zurda. Primera alegría celeste, si bien todavía quedaba mucho partido y los de David Cabello, a los que tampoco les quemaba el esférico, no querían complicación alguna. Puesto el primero, tocaba ir a por el segundo.

Fue entonces, en el 20', cuando los visitantes gozaron de su primera oportunidad con cierto peligro con un disparo de larga distancia de Diego García que Fred atrapaba sin complicaciones. Los utreranos no estaban teniendo su día, hasta el punto de que antes de la media hora Miguel Ángel Montoya tuvo que gastar su primera ficha por las molestias de Álvaro Caro y saltaba a la hierba Giráldez.

El partido estaba donde querían los del Poniente, cuya ventaja prácticamente ni veían peligrar, que continuaban llevando la iniciativa. De esta manera, en el 34' volvió a estar al borde de materializar el segundo. Pase del debutante Migue Marín y Neto que no llega a conectar con el esférico cuando se cantaba el gol en la grada. Un tanto que finalmente acabó llegando antes de pasar por vestuarios, anotando Álex Escardó que ya marcó en el encuentro de ida.

La segunda parte, aún mejor

El tiempo de descanso no le sentó nada mal al equipo dirigido por David Cabello, continuando con el dominio mostrado en los primeros cuarenta y cinco minutos. Tan bien estaban los celes que, casi nada más arrancar el segundo tiempo dispusieron de un penalti por mano en el área visitante. Era el turno de nuevo para Escardó, el gran hombre de la tarde, que no perdonaba y subía el tercero al tanteador para sentenciar el encuentro. Estaba siendo una tarde redonda para este Poli El Ejido, que hacía mucho no le estaban saliendo las cosas tan de cara.

Por su parte, el técnico visitante no tardaría en realizar nuevos cambios, a la vista del abultado resultado que se estaban llevando de tierras ejidenses. De esta manera, ejecutó una triple sustitución a la hora de partido, pero sin éxito a la vista de que justo en la siguiente jugada Juanje conectó un derechazo para firmar el cuarto tanto de la tarde y sellar aún más el encuentro, si es que todavía no lo estaba.

El duelo, clave en la lucha por la permanencia, estaba totalmente de cara, lo que aprovechó David Cabello para dar sus primeros minutos al delantero ucraniano Danylo Goncharuk, el último en llegar al conjunto celeste. El nuevo futbolista del Poli El Ejido la tuvo a los minutos de estar ya sobre el terreno de juego, robando el esférico en la media cancha y marchándose en velocidad hasta encarar al portero, que estuvo fino y desvió el balón antes de que pudiera conectar el disparo. Pero ya antes, en el 78', Juancho puso el quinto para redondear la mágica tarde en Santo Domingo para acercar a su equipo al set.

Los celestes no levantaban el pie del acelerador. Querían el sexto, el set y partido. De esta manera, casi cumplido el tiempo reglamentario Neto se internó en el área, puso un pase atrás pero este fue desviado. De todas formas ya era más que suficiente. Dos minutos de descuento y final del encuentro, los ejidenses por fin lograban un triunfo que les permitiera creer en la permanencia antes de visitar el próximo sábado al Recreativo Granada, que pelea por un billete para el play off de ascenso.