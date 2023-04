Estos son los 9 goles a balón parado de los que Rubi saca pecho

La victoria ante el Valencia CF dejó varias lecturas. La primordial es que la UD Almería sale del descenso y gana el gol average particular al conjunto ché, pero Rubi sacó pecho por otra circunstancia diferente. El tanto del 1-0, logrado nuevamente por Srdjan Babic de cabeza tras un saque de esquina ejecutado con maestría por Lucas Robertone, le servía al técnico catalán para reivindicar el trabajo a balón parado que viene desarrollando su equipo a lo largo del curso, circunstancia que recordó tanto en la zona flash al término del encuentro como en la sala de prensa.

Rubi presume y no es para menos porque significaba el noveno gol a balón parado que el conjunto rojiblanco lograba a lo largo del presente curso, una suerte que en la campaña pasada resultó más esquiva hasta la llegada de Rodrigo Ely y que hoy por hoy está reportándole pingües beneficios a los indálicos, ya que nada menos que en 16 de los 30 puntos conseguidos hasta la fecha las acciones de estrategia tuvieron su incidencia. De hecho solo uno de esas nueve dianas no reportó ningún punto (la lograda por Samu en la derrota ante el Real Betis).

Ya en la segunda jornada, con motivo de la visita al Martínez Valero de Elche, la UDA estrenó su cuenta particular en esta suerte con un cabezazo de Sadiq Umar tras córner botado por Lucas Robertone con el que el argentino ya destapaba su particular tarro de las esencias en este tipo de acciones. Aquel gol sirvió para sumar el primer punto a domicilio.

Hubo que esperar hasta la octava fecha para lograr el segundo tanto a pelota quieta. Fue en el 3-1 casero ante el Rayo Vallecano, donde Babic firmaba el 2-0 de un potente testarazo en córner entonces botado por Adrián Embarba. Aquel día se sumaron los 3 puntos.

Solo dos partidos después, en la décima jornada, llegaba el tercer tanto, quizá el más plástico de todos, pues llegó con un potente lanzamiento de falta directa de Embarba ante el Girona que se alojaba en la escuadra. Fue el 3-0 de un choque que acabó ganándose por 3-2.

El cuarto cayó ante el Getafe y valió su peso en oro, ya que el encuentro concluyó 1-0 gracias al tanto logrado por Leo Baptistao de cabeza en saque de esquina nuevamente botado por Embarba. El quinto llegaría en Mestalla, cuando Chumi cabeceaba un nuevo córner, en esta ocasión lanzado por Robertone. Era el 1-1 de un duelo acabado en 2-2.

Revisando los datos, el staff técnico rojiblanco debe incluir en sus cuentas el anotado por Samu Costa ante el Real Betis que viene generado por un saque de esquina, si bien no se produce de forma directa porque el jugador portugués no es el primer rematador, sino que la jugada se prolonga dentro del área bética y acaba culminándola el luso. Ese día era el 2-2 pero no reportó puntos, ya que el marcador final reflejó un 2-3 para los visitantes.

El séptimo de la cuenta sirvió para empatar ante el Cádiz. Llegó desde los once metros y su autor fue Gonzalo Melero, que asumía la responsabilidad de lanzar el penalti que suponía el definitivo 1-1 después de que sus compañeros se vieran negados en jornadas previas con la pena máxima. Era la jornada 26 y el primero de tres consecutivos.

Tanto es así que en la 27ª fecha Babic se anticipaba a su marca en el primer palo de Balaídos para elevar el 0-1 en un saque de esquina tocado a la perfección por Robertone. El duelo acabó 2-2. Los mismos protagonistas tuvo el noveno y hasta el momento último gol nacido de la pizarra de Rubi. Córner botado por Robertone contra el Valencia, en esta ocasión al segundo palo, y allí aparece la gigantesca figura del central serbio para cabecear a la red.