Gritan 'negro de mierda' desde la grada y el Roquetas 2018 se va del campo

El partido de fútbol de Primera Andaluza sénior entre el Carboneras y el Roquetas 2018 fue suspendido en el minuto 71, con victoria parcial para los locales por 2-0, después de que los futbolistas del Roquetas no quisieran continuar el partido debido a unos presuntos insultos racistas sufridos por uno de sus jugadores y procedentes del público, tal como reflejó en el acta el colegiado Pablo Lorenzo Vicente.

En el documento rubricado por el colegiado se recoge que el jugador Musa Cámara recibió insultos racistas desde la banda, en concreto gritos reiterados de 'negro de mierda', provenientes de "aficionados que portaban distintivos y vestimentas del club local Carboneras C.F".

El acta continúa relatando que "una vez detenido el encuentro me dirijo al delegado de campo D. Juan Caparrós Sáez, el cual tras comunicarle la situación que se estaba dando en la instalación deportivas se dirigió a los aficionados personalmente a viva voz, ya que no se disponía de megafonia, advirtiendo que si no se deponía esta actitud, el partido se vería abocada a la suspensión temporal del mismo".

El colegiado le informó entonces a ambos delegados de los equipos que el partido se iba a reanudar, una vez que se personaron en el campo Blas Belmonte agentes de orden público. El colegiado indica en el acta que "tras esto el delegado del club visitante D. Antonio Aljarilla Díaz me indica que sus jugadores no se encuentran moralmente dispuestos a continuar el encuentro debido a la situación ocurrida anteriormente", por lo que el partido fue suspendido en ese instante.

Será ahora la delegación en Almería de la Federación Andaluza quien dictamine cómo se resuelve el entuerto desde el punto de vista deportivo (si el partido se reanuda, se da por finalizado o cambia el resultado), así como las posibles sanciones derivadas del incidente.

Versión del Carboneras

Desde el Carboneras, según recoge La Voz, muestran un rotundo rechazo contra el racismo. "Desde el Carboneras C.F expresamos un rechazo frontal y una condena abierta de los actos racistas, xenófobos, intolerantes y violentos, así como de cualquier intento de legitimación, justificación o banalización de tan graves comportamientos y nos sentimos comprometidos con los protocolos establecidos para la lucha y erradicación de dichos comportamientos". El club levantino asegura haber abierto una investigación sobre lo sucedido, y ofrece su versión de los hechos.

La entidad afirma que antes de los presuntos insultos, el futbolista del Roquetas había realizado "un acto agresivo y violento contra un menor", al ir a buscar un balón que había salido del terreno de juego", lo que según esta versión habría provocado los insultos que, y esto también lo expresa el club, en ningún caso serían justificables.