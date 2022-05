¿Qué hago para rendir en los exámenes?

Época de exámenes: Se acerca la hora de la verdad y es en esta época donde los estudiantes deben rendir cuentas y demostrar todo lo que saben. En un par de meses tendrán los exámenes finales y deberán pasar horas sentados delante de los libros, los folios y los apuntes. Con todo lo expuesto anteriormente, si hay cansancio, pérdida de concentración y rendimiento, la ansiedad comenzará a llamar a la puerta con la consiguiente aparición del mayor enemigo de un estudiante: la duda y el miedo a suspender.

¿Cómo podemos prevenir todo esto?

-Marcarse un período de adaptación previo al inicio de la primavera como por ejemplo un par de semanas antes. Debemos cenar un poco antes para no ir a la cama demasiado pesados; incrementar las horas de sueño acostándonos antes, apagar los móviles y las tablets al menos una hora antes de la hora de dormir, así como bajar la intensidad del brillo de la pantalla al mínimo.

-Ejercicio físico moderado: No puede faltar porque va a hacer que nuestro descanso sea más completo y placentero, mejorando la calidad del sueño. Además, se liberan neurotransmisores básicos para mejorar nuestro estado de ánimo como son la serotonina y la dopamina, dos antidepresivos que se pueden generar en el cerebro cuando se realiza ejercicio físico mantenido.

-Alimentación e hidratación adecuada. Es otro aspecto básico. Debemos evitar comidas pesadas, alimentos ricos en grasas y que sean difíciles de digerir. En cambio, ensaladas, pasta, cremas de verduras pueden ser una alternativa saludable. El huevo es un alimento rico en triptófano lo que nos va a ayudar en la regulación del sueño. El consumo de pescado o frutos secos son alimentos completos por sí mismos que pueden complementar la dieta. Por otro lado, beber agua es clave. Con el incremento de las temperaturas, sudaremos más y si no reponemos electrolitos bebiendo con regularidad incluso sin tener sed. Deberemos tener cuidado con el consumo de alcohol, el café y de tabaco que son grandes enemigos de la astenia primaveral.

-Ojo con los antihistamínicos: para todas aquellas personas cuya alergia se acentúa en esta época, la toma de esta medicación que sirve para paliar la sintomatología como nariz congestionada, ojos llorosos o picor de garganta. Pero estos fármacos pueden provocar somnolencia, incrementando la sensación de cansancio, y que la astenia se apodere aún más de nosotros.

-Llevar un ritmo de vida ordenado donde debe prevalecer el descanso adecuado y que haya equilibrio entre trabajo-familia-ocio-deporte. De esta manera, la primavera no alterará nuestro organismo, nuestra mente y por tanto, nuestro rendimiento.

OMEGA 3

En el mundo desarrollado y por nuestra dieta más rica en OMEGA 6 que en los OMEGA 3, se produce un desequilibrio que no beneficia en absoluto al organismo. Los OMEGA 6 provocan cambios inflamatorios y la llamada “enfermedad inflamatoria de bajo grado” que puede dar lugar a problemas cardiovasculares, neurológicos o endocrinos incluida la obesidad, el asma, Chron, colon irritable o diabetes. En cambio, los OMEGA 3 tienen funciones realmente interesantes:

-Tienen acción antiinflamatoria.

-Mejoran el funcionamiento y la comunicación entre las neuronas.

-Son básicos para la estructura de tejidos como el cerebro o la retina, mejorando la visión.

-Favorecen la función celular dando una mayor fluidez a la membrana de las células, mejorando la permeabilidad y el transporte de nutrientes.

-Contribuyen al normal funcionamiento del corazón y a mantener las cifras de tensión arterial normales.

-Mejoran tu sistema inmunitario.

Se pueden comprar suplementos de Omega 3 en farmacia, o bien, con alimentos como el pescado que es rico en este suplemento como el salmón, atún o la sardina.

VITAMINA C

Su déficit puede causar anemia, debilidad, manchas en la piel y hemorragias. Pero adicionalmente a ello, los últimos estudios han demostrado que también contienen propiedades anticancer, ya que sus componentes fitoquímicos tienen acción directa en las células cancerígenas, restringiendo su habilidad de reproducirse. Además, la vitamina C, aparte de funcionar como antioxidante, está implicada en las reacciones que forman las proteínas del colágeno del tejido conectivo por lo que son de extremada importancia para el cabello, uñas y la piel. Dicha vitamina se encuentra ausente en los cereales y sus niveles son bajos en lácteos y grasas. Es una vitamina hidrosoluble por lo que pasa fácilmente de los alimentos al agua mientras se cocina, aunque se destruye fácilmente con el calor y la exposición al aire (oxidación).

La ingesta diaria de vitamina C son 90 mg al día en hombres y 75 en mujeres, siendo la recomendada para deportistas hasta 200 mg. Es muy frecuente dosis de suplementación que rondan 1000 o 2000 mg al día, sin embargo, no hay resultados consistentes entre la ingesta de vitamina C y un aumento en el rendimiento deportivo.

A nivel alimentos, debemos consumir naranjas, pomelos, limón o piña.

PROBIOTICOS

Se denominan PROBIÓTICOS a aquellos microorganismos vivos, principalmente bacterias y levaduras que cuando son consumidos producen un efecto beneficioso en el organismo que los consume, a la flora bacteriana del intestino. La mayoría pertenecen a uno de los dos grupos o cepas principales de probióticos: los lactobacilos y la bifidobacterias. Son inofensivos porque los consumimos de alimentos fermentados sin que provoquen ninguna enfermedad, y se pueden conservar vivos en los alimentos durante mucho tiempo.

La flora intestinal es realmente fundamental para la vida de las personas. Participan en la síntesis de vitaminas, producen ácidos grasos necesarios como el ácido butírico que reduce el riesgo de cáncer de colon disminuye el riesgo de sufrir obesidad y regula la digestión. La flora intestinal también sintetiza aminas que son capaces de regular la vida

de las células y su buen funcionamiento se asocia a un incremento en la esperanza de vida. Otro efecto de la flora es la producción de gases. La flora intestinal se puede ver afectada por la genética del individuo, el medio en que habita el ser humano, el estrés y su alimentación.

A nivel alimentos naturales podemos tomar yogur natural o leche fermentada tipo kéfir.

¿Cómo ayudan los probióticos a la flora intestinal?

Son muy útiles al luchar contra bacterias que causan enfermedades y a las que estamos expuestos a diario.

-Los probióticos producen sustancias con poder antibiótico que matan a las bacterias patógenas.

-Estimulan el sistema inmunitario del intestino.

-Aumentan la acidificación del colon lo que hace imposible que dicha zona sea colonizable por bacterias patógenas y peligrosas.

-Inactiva las toxinas liberadas por bacterias.

MULTIVITAMINAS.

Nos centraremos en el grupo B que son esenciales para ayudar al organismo a usar las grasas, carbohidratos y proteínas de una manera eficiente para que la digestión, el corazón, las articulaciones o el sistema nervioso central funcionen correctamente. Su consumo es muy interesante en ancianos ya que se suele reducir su absorción con la edad; además, algunos fármacos como los protectores de estómago o los antidepresivos aumentan las necesidades de vitamina B. La metformina que se usa en la diabetes, reduce los niveles de vitamina B12, al limitar su absorción.

Las más importantes son las vitaminas B1, B2, B6 y B12.

Entre sus funciones más importantes:

-Participan en la producción de mielina lo que favorece la comunicación entre neuronas.

-Colabora en la salud de la piel y uñas.

-Favorece la formación de glóbulos rojos.

-Ayudan a mejorar los síntomas producidos por lesión nerviosa como el herpes, hernia discal o neuropatía diabética.

-Se usa en el tratamiento de la retinopatía diabética.

La situación de alerta y de pánico debe mejorar en las próximas semanas. Es por ello por lo que debemos permanecer tranquilos en casa, con buen estado de ánimo dentro de lo que cabe, ya que también influye en que el sistema inmune funcione con normalidad y sobre todo, confiar en el personal sanitario que se está dejando la piel en sacar adelante esta epidemia.