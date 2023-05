Inyección de identidad ahorradora con la vuelta de Borja Ruiz a Unicaja

Vidas ligadas ineludiblemente. La trayectoria de Borja Ruiz como jugador profesional de élite ha ido ‘siempre’ de la mano de Unicaja Costa de Almería, incluso jugando en contra cuanto le ha tocado estas dos pasadas temporadas. Corazón verde, es cierto que ahora toca decir que procede de CV Guaguas, donde acaba de ser campeón de la Superliga por quinta vez en su carrera, pero su identidad es ahorradora y así le gusta manifestarlo, orgulloso de sus orígenes en verde: “Bueno, creo que Almería siempre ha sido mi casa y me he sentido muy identificado siempre con el club desde el primer año que vine, allá por 2011”. Regresa, lo hace precisamente como portador de identidad y viene ‘a por todas’.

El central internacional confiesa, llegado este momento, que “las ganas de volver a casa siempre han estado”. Mirada atrás, “estuve varios años en el extranjero, que me ayudaron muchísimo, luego otros dos años más en Canarias, en un proyecto muy ambicioso”, dice de modo textual, añadiendo un ‘pero’: “Como ya he comentado en varias ocasiones, por ejemplo este año a mí me entristecía mucho ver a Unicaja cómo estaba sufriendo, porque yo me siento parte del club; es toda una vida en Almería”. Ese es el motivo de la decisión de volver, la ligazón sentimental que le une al verde, pero además “otra parte importante también es el proyecto y, por supuesto, mi familia”, añade el cartagenero.

Lo ha reclamado Charly Carreño, del que Borja Ruiz tiene un concepto muy elevado: “Lo conozco desde hace muchísimos años, cuando estaba en la Selección, y ya se sabe que es un entrenador exigente, con carácter, que con el paso de los años ha ido creciendo y aprendiendo cada vez más hasta llegar a ser uno de los técnicos más cotizados del país”. Dicho esto, deja claro que “será bonito trabajar a su lado, más si cabe habiendo sido en su etapa de jugar un gran central, así que nos pude ayudar muchísimo en ese aspecto”. A la inversa, Carreño sabe que Borja es una apuesta seguro por “carácter y rendimiento, en dos palabras podemos resumir lo que es y lo que esperamos de él”.

"Creo que se está haciendo un gran equipo sobre todo para volver a competir por los títulos, que es la exigencia de este club"

El técnico almeriense completa su descripción añadiendo que Ruiz “es un central que ha dominado la liga española y francesa con autoridad, un muro para cualquier rival, que es capaz de compaginar fuerza física e inteligencia competitiva, algo tan deseado para todo jugador en cualquier deporte”. Como suele, finaliza con una frase a modo de eslogan que define al jugador: “The wall made in Cartagena!”. El resto del proyecto, acompaña, y en eso se centra Borja: “Creo que se está haciendo un gran equipo sobre todo para volver a competir por los títulos, que es la exigencia de este club”. Matizándolo y conociendo la historia, “nunca aquí se nos exigió ganar, pero sí estar en las finales y luchar por ganarlas sin bajar brazos jamás; exigir un resultado es injusto, pero el esfuerzo es innegociable”.

Sí, habrá un Unicaja Costa de Almería muy competitivo para “intentar estar lo más arriba posible y jugar todas las finales posibles”, tanto como que Borja presenta su ambición de entrada: “Vengo con la convicción plena de competir con Guaguas, por supuesto que sí, a sabiendas de que es un grandísimo equipo, pero nosotros también”. Y no solo el gigante canario, sino el resto: “Creo, y por lo que se escucha se va confirmando, que la Superliga va a subir bastante, y eso es muy bueno para todos; cuatro equipos jugando competición europea, sin renuncias, eso es extraordinario, así que habrá que trabajar muy bien para estar en lo más alto”. Peso específico por veteranía y carácter, así lo exigirá desde dentro.

Por lo tanto, “los objetivos son claros, que Unicaja Costa de Almería vuelva a estar arriba, como siempre ha estado”, recordando que “no se puede hacer leña del árbol caído por un año malo”. Así, “Unicaja sigue siendo el club con más títulos, el más laureado, pero hay que demostrándolo, no nos podemos permitir otra temporada como la anterior”. Ese podría ser un buen mensaje para la grada, pero tiene más: “A la afición, mi afición, nuestra afición, muchísimas gracias por el cariño que me ha dado siempre vistiera el color que vistiera, siempre pidiéndome que volviera, y aquí estoy para luchar a vuestro lado, y ver el Moisés Ruiz lleno, y gritar juntos ¡Vamos, verdes!”.

La morriña y el agradecimiento siempre han estado ahí: “Han sido muchísimos años en Almería y recuerdo con mucho cariño mis inicios, sobre todo cuando vino Piero Molducci, que gracias a él tuve la oportunidad de ser titular en aquellos tiempos, pese a que había tantísimo nivel, y luego todo, cada año un aprendizaje diferente, y por supuesto todos los títulos conseguidos, y los no conseguimos, porque desde esos realmente aprendemos y seguimos creciendo”. Borja Ruiz está de vuelta lleno de mucho voleibol y sentimiento de pertenencia: “Para mí es un honor vestir la camiseta de Unicaja Costa de Almería, de mi club, el que me hizo ser el jugador que soy hoy y al que estaré eternamente agradecido por el que lucharé hasta que no pueda más, eso tenedlo por seguro”.