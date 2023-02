Inagroup El Ejido sueña con el play off (0-6)

El Inagroup El Ejido se niega a dejar de soñar con el play off. El conjunto celeste, que hoy vestía con su segunda equipación, goleó (0-6) este sábado al CDE El Valle, penúltimo clasificado, para seguir metiendo presión al Unión África Ceutí, que tampoco falló en su visita al Bisontes Castellón. Un triunfo con el que los ejidenses continúan a dos puntos de los puestos de privilegio que permiten mantener intacto el sueño del ascenso.

Como era previsible, el encuentro fue un verdadero recital de ocasiones por parte del conjunto de José Escrich. Así, los ejidenses no tardaron en subir el primero al luminoso. Apenas era el minuto cuatro cuando Armando en dos tiempos no perdonó tras una gran triangulación para adelantar al Inagroup. Los visitantes hicieron el primero, pero querían mucho más. De esta manera, los del Poniente gozaron prácticamente de una ocasión tras otra.

Poco más tarde la tuvo Rahali en un disparo que se estrelló contra la madera, pero fue Peña quien firmó el segundo. Fallo estrepitoso de Monroy, que se resbala en la salida de la jugada, y Peña sin portero no falló para ampliar distancias. Los madrileños estaban heridos, pero también tuvieron las suyas, si bien se encontraron con la seria defensa del Inagroup. Los ejidenses continuaron poniendo en serios apuros a los colegiales.

A falta de siete minutos la tuvo Juanan que lo intentó de vaselina sobre Monroy, quien en segundas instancias reaccionó. El siguiente en tenerla fue Nacho Gil, topándose una vez más con el meta local, quien estaba evitando una goleada de escándalo. Tanto estaban apretando los ejidenses que el 0-2 tarde o temprano se iba a mover. Y así, fue apenas restaba medio minutos para el descanso cuando Chus la tuvo desde el punto de doble penalti, se encontró con la parada de Monroy y al rechace Pele no perdonó para firmar el tercero con el que se iban al descanso.

Al descanso, José Escrich dio entrada al meta Jesús

El segundo tiempo fue prácticamente un calco del guion del primer acto, siendo el dominio total de los celestes, en cuyas filas hubo cambio de portero para dar entrada a Jesús, que sacó alguna que otra de El Valle. No obstante, los ejidenses eran los verdaderos protagonistas, no dando respiro a su rival. De esta manera, Juanan disfrutó de un par de ocasiones que sacó Monroy, héroe del conjunto madrileño. Pero el cuarto acabó llegando con un gran disparo bajo de Pipi tras el recorte para colocar la bola entre las piernas del portero.

Partido más que sentenciado, pero como en el deporte y en el fútbol sala en particular cualquier mínimo detalle puede ser decisivo el quinto estaba en la cabeza de este Inagroup El Ejido Futsal. Avisó primero Chus, encontrándose con la enésima parada de Monroy, para después hacerlo Josete con un tiro que se estrelló contra la madera. Poco después la volvió a tener el cierre alicantino y este de falta directa puso el cinco en el electrónico. Partido redondo el que estaban firmando los ejidenses.

A pesar del más que amplio resultado, los de Escrich no bajaron lo más mínimo su ritmo, apenas concediendo una ocasión de Orzáez que Jesús se encargó de quitarle la bola tras la pisadita. Estaba más cerca el sexto que el gol del honor de los madrileños. Dicho y hecho. A falta de cinco minutos para el final llegó el punto, set y partido materializándolo Nacho Gil para terminar de completar el encuentro. Y ni por esas los ejidenses dejaban de pisar el acelerado, buscando incluso el séptimo cuando apenas restaban diez segundo para el final.

Triunfo contundente del Inagroup El Ejido Futsal que quiere el play off y ante uno de los equipos de la parte baja de la categoría, como este CDE El Valle, no perdonó para seguir soñando con pelear el ascenso, ese que cada semana roza más Peñíscola, a la máxima categoría. Tres puntos con los que no dar respiro alguno al Unión África Ceutí, que marca los puestos de privilegio y no fallo tampoco esta jornada goleando al Bisontes Castellón, que logró sacar un empate semanas atrás del Pabellón Municipal de Deportes de El Ejido.