La inteligencia artificial y la medicina

Los robots han llegado a nuestras vidas y se van a quedar. Al principio sólo los escuchábamos en centros de atención telefónica como servicios de información y en muchas ocasiones solicitábamos la ayuda de un ser humano al quedarnos atascados en algún paso que nos obligaba a volver a la casilla de salida. Ahora la cosa avanza.

La inteligencia artificial se ha diseñado para hacernos la vida más fácil. El sistema aprende de sus errores y va adquiriendo conocimientos a una velocidad increíble. A nivel audiovisual los avances son asombrosos. Hemos visto al papa Francisco vistiendo un moderno abrigo blanco que resulta cuando menos extraño. A otros famosos realizando actividades o poses inverosímiles, o incluso un fotógrafo que esta semana ha ganado un prestigioso galardón en su campo pero que ha renunciado al desvelar que la instantánea en cuestión se ha realizado mediante inteligencia artificial.

Por no hablar de la industria militar, la aeroespacial, los coches inteligentes, los robots de casa. También hay informativos presentados por seres creados mediante ordenadores y dan el pego totalmente. De hecho, ya se están analizando los trabajos que pueden estar en peligro los próximos años debido a los robots: analistas de mercados financieros, periodistas, diseñadores gráficos, traductores, personal de atención al cliente e incluso profesores.

Hay aplicaciones donde es el robot el que, según tu perfil, te asigna a los candidatos que pueden conectar sentimentalmente entre ellos. Pues también la IA ha llegado a la medicina. Hace años se puede practicar cirugías mediante el uso de robots como el caso de Da Vinci, que hace que los gestos técnicos más sencillos se vuelvan posibles y precisos.

En Traumatología también se pueden practicar intervenciones mediante la navegación para saber que colocamos los implantes en la posición adecuada, sobre todo en la cirugía de prótesis. Ahora empezamos a conocer herramientas como el ChatGPT que es un robot al que le podemos preguntar cualquier cosa, de cualquier materia y responde de forma acertada en cuestión de milisegundos.

En Estados Unidos se le realizó el examen de Medicina similar al MIR de España a dicho robot, acertando el 100% de las preguntas y en cuestión de segundos. Muchos estudiantes lo utilizan para fusilar trabajos ya que sabes que el contenido va a ser de diez a esfuerzo cero. Aunque se bloqueó o no supo contestar a preguntas tan sencillas como: ¿qué pesa más, un kilo de plomo o un kilo de paja? Ha dado error a preguntas de matemáticas básicas. Entonces la cosa es fácil. Basta con acceder a dicho robot, es gratuito, y decirle como en un caso real que he tenido recientemente:

- Me duele la parte baja de la espalda, y se me va el dolor ligeramente a la pierna derecha, pero sólo hasta la rodilla. Me he tomado analgésicos y no funciona. El dolor del uno al diez es diez. Incluso no me deja dormir. ¿Qué me puede pasar?

- Respuesta: es posible que la causa del dolor sea una hernia discal entre la L3-L4 con ligera irritación del nervio en cuestión.

¿La respuesta es correcta? Podría ser. Pero también podría ser una artrosis de cadera, un pinzamiento acetabular, una compresión del nervio ciático por el piramidal o un problema de columna, pero asociado a otro tipo de patología como un tumor, por ejemplo, y que era el motivo del dolor.

Sin embargo, algunas dudas se ciernen en el horizonte. No sé si yo llegaré a verlo, pero imaginen que un cirujano está operando y mediante unas gafas especiales o una cámara, la inteligencia artificial está observando la misma intervención. El cirujano en cuestión puede dudar, como sucede normalmente, y pide opinión a su ayudante, que para eso el ayudante no debe ser mudo, sino mostrar su criterio. El cirujano puede hacer caso o no.

En el caso del robot, éste puede indicar lo que dicen los libros para una lesión o problema como ése. Si el médico hace caso omiso en base a su experiencia, casos similares o simplemente su ojo clínico, eso podría ser usado en contra del médico en caso de ocurrir alguna complicación, desde el punto de vista legal. Entiendo y es muy positivo que la inteligencia artificial se esté abriendo paso a marchas forzadas, pero en algunos campos, lo humano es insustituible. No todo es un algoritmo como ocurre en muchas circunstancias: el ordenador conoce tus gustos, la música que escuchas, tus pasatiempos, qué películas y en qué circunstancias se gusta verlas.

¿Para qué puede ser útil IA en Medicina?

- Ayuda al médico a la hora de diagnosticar y tratar. El robot no duerme nunca por lo que puede analizar resultados de analíticas, signos y síntomas anotados por los médicos y elaborar diagnósticos basados en esos hallazgos.

- Estudio de pruebas de imagen como resonancias magnéticas o TAC. Un doble chequeo por si el médico ha cometido un error.

- Personalizar los tratamientos médicos. Conoce perfectamente a cada paciente de la base de datos y puede recomendar el mejor tratamiento sin efectos secundarios.

- Desarrollo de fármacos y de ensayos clínicos para poder validarlos con el menor margen de error

En resumen, la IA ha venido para hacernos la vida más fácil en todos los campos. Incluso es posible que no sepamos si hablamos con un humano o un robot. Sin embargo, hay situaciones que aún deben ser manejadas por un humano. ¿Se subiría a un avión sabiendo que es la inteligencia artificial quién lo pilota? Y si su padre tiene que estar en la UCI y sólo hay máquinas que controlan su estado, tomando decisiones en función a los parámetros analíticos o de laboratorio, ¿aceptaría que fuera así?