"Estamos jodidos por no estar dando triunfos a nuestra afición"

-¿qué balance puede hacer sobre la derrota ante el Talavera?

-Creo que lo más justo en este partido hubiese sido un empate. No tuvieron así ninguna ocasión muy clara, pero nosotros tampoco. Estando en nuestro campo esta situación es muy complicada y hace tiempo que no se ve eso. Aquí en casa tenemos que ser fuertes, como lo hemos sido siempre, pero creo que no se está viendo reflejado en el marcador. Esa es mi valoración, creo que lo más justo hubiese sido un reparto de puntos.

-Otra vez, polémica arbitral...

-El tema de los penaltis y del árbitro queda en un segundo plano. Es verdad que afecta, porque son decisiones que luego se ven reflejadas en el resultado final. El penalti que nos pitan en contra creo que es complicarse la vida. No se veía clara la acción como para pitar penalti, pero el colegiado lo pitó. Nos circunstancias ante las que nosotros no podemos hacer nada. Nosotros nos dedicamos a jugar y a hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Se puede hablar de los árbitros y opinar, pero no vas a cambiar ya nada, pitó un penalti, pierdes 0-1 y no queda otra que mirar ahora hacia otras cosas, porque tenemos que mejorar en muchas facetas. El plano arbitral no nos está favoreciendo últimamente, y en casa menos, pero no quiero darle tampoco mucha bola porque siempre es la misma historia.

-¿Preocupa al vestuario llevar cuatro derrotas seguidas en casa?

-Claro que preocupa. Nosotros, incluso antes de ascender, hemos intentado ser lo más fuertes posible en casa y casi todos los puntos se han ido quedando aquí temporada tras temporada. Este año no está siendo así, fuera estamos logrando mejores resultados. Santo Domingo siempre se ha tenido por un estadio fuerte, donde es difícil puntuar, pero este año no se está respetando. Claro que estamos jodidos, no le estamos brindado las victorias que se merece la afición.

-El equipo parece estar en bucle negativo como local, ¿están afectando mucho las críticas de algunos aficionados?

-La profesión tiene esto. Si te afectan las críticas tienes que hacértelo mirar, hay que ser profesional. La gente tiene su opinión y tienes que seguir, te tiene que afectar lo menos posible, porque eso hace que pueda afectar al grupo. Ahora es momento de ir todos en la misma dirección y tratar de darle la vuelta a esto en cuanto se pueda.

-Ahora toca mantener la buena racha fuera ante la Balona...

-Nosotros trabajamos semana tras semana con la mentalidad de ganar, de llegar lo mejor posible al domingo y esta semana tenemos otro choque importante, como visitante de nuevo. Trataremos de ir a por ellos, como estamos haciendo en todos los partidos, y poder sumar en casa del Linense. Es un campo difícil, allí se les escapan muy pocos puntos.

-¿Qué diría a la afición?

-Nosotros nos estamos dando cuenta de que la gente está con nosotros, nos apoya. Creo que está siendo así. Ahora debemos cambiar la situación, para que ellos se sientan mejor. Que tengan paciencia, que los resultados llegarán y puedan llegar con toda la ilusión a Santo Domingo.