¿Dónde jugará el Poli Almería el próximo curso?

No ha hecho nada más que acabar la temporada y ahora llega otro culebrón para el Polideportivo Almería, el de la incertidumbre de no saber aún donde van a jugar sus equipos el próximo curso 2019-2020. Y es que, debido a las obras que se van a llevar a cabo en el Estadio de la Juventud Emilio Campra, durante unos meses la entidad rojiblanca no va a poder seguir usando estas instalaciones para las que Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía licitó, el pasado mes de enero, obras para la construcción y modernización de sus instalaciones por valor de 1.616.459 euros y un periodo de ejecución de 14 meses para actuaciones como la sustitución del césped artificial y el diseño de un campo de fútbol 11, dos de fútbol 7 y uno de rugby, así como la instalación de redes de protección en los fondos y laterales para evitar la interferencia con la pista de atletismo.

Los jugadores rojiblancos hicieron una sentada de un minuto en sus partidos del pasado fin de semana en señal de protesta "por la falta de soluciones"

Esto afecta directamente al histórico club capitalino, que el pasado fin de semana, en señal de protesta "por la falta de soluciones y ante la posibilidad de no poder realizar su actividad deportiva la próxima temporada 2019-2020", decidió que todos sus equipos realizaran una sentada de un minuto antes del comienzo de cada encuentro. Según anunciaba la entidad este lunes en sus redes sociales en un comunicado oficial, han tenido numerosas reuniones con organismos públicos pero todavía no se les ha dado una solución al problema que se les va a presentar la siguiente campaña, en la que desconocen, por el momento, donde actuarán sus numerosos equipos, desde los de categoría prebenjamín al senior de Tercera División.