Alberto Lasarte: "El que tiene la vitola de pasar es el Real Jaén"

No será una cita cualquiera la que tendrá que afrontar a partir de este domingo el Almería B y en especial su técnico Alberto Lasarte. Jienense de nacimiento, el entrenador del filial rojiblanco tendrá que medirse al Real Jaén, club por el que llegó a pasar, en la segunda eliminatoria del play off de ascenso a Segunda RFEF. Es por ello que será un encuentro especial para él, si bien no duda en afirmar que "el que tiene la vitola de favorito es el Real Jaén".

Por otra parte, en la eliminatoria frente al Atlético Malagueño fue titular Marezi en detrimento de Rachad, el máximo goleador del conjunto indálico con trece tantos. A pesar de ello, Lasarte afirmó que "ha completado una eliminatoria impecable y es uno de los principales culpables de que estemos en la segunda ronda". Asimismo, quiso destacar que "que todos los jugadores pueden tener su momento".

Choque de estilos: "Al igual que el día del Málaga es un choque de estilos, es un rival que se maneja bien con el balón, la principal virtud es que dominan las áreas y se lo suelen llevar a su terreno".

Afición: "La gente de Almería reacciona, van a ser muchos más que los del día del Malagueño. Es un aficionado que va a venir a disfrutar y el del Real Jaén viene con la obligación de que su equipo tenga que subir por decreto ley".

Favoritismo: "Es complicado tirar de hemeroteca, al Malagueño no le habíamos hecho gol y le hemos hecho cinco. Es un equipo que ha sido segundo, el favoritismo que tiene la vitola de pasar es el Real Jaén".

Rachad: "Él suele coger el móvil, no te extrañe que sea algo extraño, ha completado una eliminatoria impecable, no puedo decir nada más que si tiene que empezar de inicio de segunda, es uno de los principales culpables de que estemos en la segunda ronda".

Lasarte ve favorito al Real Jaén

Real Jaén: "El favorito es el equipo que lleva tratando de ascender varios años, yo creo que los favoritos son ellos, pero yo quiero ganar".

Empate: "Ya lo demostramos el día del Málaga, no podemos pensar en el empate, no me preocupa que se resuelva ahí, para nada se va arrugar. Somos un equipo que hemos perdido menos a domicilio que como locales. Quitando algún borrón".

Banquillo: "Para mí es una afirmación muy acertada, ha sido una eliminatoria de 18 jugadores, hemos conseguido cinco goles y tres de ellos han sido desde el banquillo. Tengo todavía tres o cuatro dudas".

Made in Almería: "Hago como mío el eslogan de made in Almería, un equipo que gran parte de ellos jugó la Copa del Rey. Made in Almería lo dice todo, esa frase lo dice todo".

Techo: "Mi techo es volver a preparar el partido del Jaén, nos hemos quitado los nervios del Malagueño y tienen una presión social mucho más grande. Hemos estado siempre bien pero nunca lanzados a por el ascenso. El techo mío son los jugadores. Tengo mucha ilusión de batir ese techo, el que pase esta eliminatoria va a tener muchas papeletas para subir y que nos acerquemos. Ese nivel habla muy bien".

Equipo: "Yo creo que se ha demostrado que todos los jugadores pueden tener su momento, los partidos se ganan en el minuto 70, cuando se mueven las piezas secundarias los partidos se pueden decir".