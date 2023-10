La lesión de Luis Suárez apunta a rotura de peroné y al menos tres meses de baja

La que podía haber sido una tarde de ensueño marcando un hat-trick ante su ex equipo acabó en desgracia para Luis Suárez, que en el minuto 85 de partido tenía que retirarse en camilla directo a la ambulancia y de ahí al centro hospitalario debido a una lesión fortuita que se producía en el tobillo izquierdo cuando el partido enfilaba su recta final y el marcador todavía era favorable para los locales 3-2.

Mientras se subía al vehículo el colombiano escuchaba cómo empataba el Granada y poco después Tiempo de Juego de Cadena COPE avanzaba que padece una rotura de peroné, por lo que en el mejor de los casos no volverá al terreno de juego al menos en los tres próximos meses. Dentro de la gravedad, la lesión no ha sido de mayor alcance al no tener afectado en principio la tibia.

De manera genérica, una fractura de peroné sin desplazamiento implica un periodo de recuperación de dos o tres meses mientras que con desplazamiento puede discurrir entre cuatro y seis. Todo ello son plazos orientativos ya que cada caso es individual.

La baja de Suárez puede suponer un mazazo difícil de superar para la UD Almería, que había encontrado por fin el camino del gol con su ariete titular, marcando cuatro dianas en las dos últimas jornadas y convirtiéndose en el jugador cafetero con más goles en el fútbol español con 63 tantos, superando los 62 de Carlos Bacca al anotar 21 en Primera División, 26 en Segunda y 16 en Segunda B.