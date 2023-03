Inagroup Mabe El Ejido Futsal visita a Martos

Inagroup Mabe El Ejido Futsal jugará este sábado desde las 17:30 horas en Martos el partido correspondiente a la jornada 22 en Segunda División Nacional. Las celestes tratarán de sumar tres puntos que las mantengan en esa tercera posición de la clasificación que han logrado con mucho trabajo y esfuerzo durante toda la temporada y en la que quieren finalizar la competición.

No obstante, el partido ante el Martos no será sencillo. De hecho y como recuerda el técnico celeste Rubén Roncero, en el partido de la primera vuelta sus pupilas generaron innumerables ocasiones de gol con varios balones a la madera, pero no fueron capaces de materializarlas y terminaron cayendo ante el equipo jienense. "Va a ser un partido muy parecido, porque ellas se juegan la vida y están en casa", señala Roncero, quien añade que pese a que será un partido complicado, su equipo "tiene que tener la cabeza fría, saber a lo que compite y saber que ellas lo van a dejar todo en la pista, porque además vienen de una derrota dura en Ceuta".

Sobre la temporada que su equipo está realizando, Roncero recuerda que ha sido una temporada llena de dificultades. "Hemos tenido muchos problemas, no he tenido al equipo completo en toda la temporada por trabajo o lesiones y ha sido bastante complicado que haya esa competitividad sana y necesaria que te hace crecer. Pese a ello, hemos ido trabajando semana a semana, también con las chicas que vienen de abajo, y eso nos ha ayudado a que el equipo esté donde está, que a cinco jornadas estamos en esa tercera posición y queremos mantenerla hasta final de temporada".

Tras este encuentro, la competición volverá a detenerse, en este caso por la Semana Santa, por lo que volverá el fin de semana del 16 de abril.